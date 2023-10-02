26
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
21
o
بعلبك
24
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
الكيلوغرام الواحد سعره 229 دولاراً... إليكم أغلى أنواع القهوة
Lebanon 24
02-10-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تنتج البرازيل أحد أنواع القهوة الأغلى في العالم من حبوب مُستخرجة من روث الجاكو، وهو نوع من طيور الدراج يعيش في الغابات الاستوائية.
ويقول أنييل كوستا وهو يجمع الفضلات الثمينة بين جذعي إحدى الأشجار إنّ طائر جاكو الذي يعشق حبوب البنّ "يختار منها أفضل البذور وأكثرها نضجاً".
Advertisement
وفي مزرعة كاموسيم الواقعة في منطقة جبلية ريفية في دومينغوس مارتينز في ولاية إسبيريتو سانتو، ينمو نبات البنّ في غابة كثيفة بالأشجار.
ويقول صاحب المزرعة إنريكه سلوبر، وهو من محبي الزراعة الحيوية "من دون هذا النموذج من الزراعة الحرجية المستدامة، سيكون من المستحيل إنتاج قهوة جاكو".
ويُباع الكيلوغرام الواحد من هذا المنتج في البرازيل لقاء نحو 229 دولاراً، وبسعر أعلى عندما يُصدَّر إلى الخارج، إذ يُوَزَّع في متاجر كثير في مختلف أنحاء العالم بينها "هارودز" البريطانية. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لا تنسوا تأخير الساعة إعتباراً من هذا التاريخ
Lebanon 24
لا تنسوا تأخير الساعة إعتباراً من هذا التاريخ
05:38 | 2023-10-02
02/10/2023 05:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ترويجها لفيديو تقوم فيه بايحاءات غير لائقة.. فنانة لبنانية تظهر بروب الاستحمام مع زوجها (صورة)
Lebanon 24
بعد ترويجها لفيديو تقوم فيه بايحاءات غير لائقة.. فنانة لبنانية تظهر بروب الاستحمام مع زوجها (صورة)
02:20 | 2023-10-02
02/10/2023 02:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تُثير الجدل.. ظهرت برفقة حبيبة طليقها الأول! (صورة)
Lebanon 24
نادين الراسي تُثير الجدل.. ظهرت برفقة حبيبة طليقها الأول! (صورة)
00:15 | 2023-10-02
02/10/2023 12:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من التحذيرات.. طرقات لبنان تغرق بامطار "الشتوة الأولى" (صور وفيديو)
Lebanon 24
على الرغم من التحذيرات.. طرقات لبنان تغرق بامطار "الشتوة الأولى" (صور وفيديو)
14:30 | 2023-10-01
01/10/2023 02:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في نهاية اليوم الدراسيّ... وفاة طالب دهسته حافلة المدرسة
Lebanon 24
مأساة في نهاية اليوم الدراسيّ... وفاة طالب دهسته حافلة المدرسة
05:45 | 2023-10-02
02/10/2023 05:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
09:32 | 2023-10-02
صوّب مسدساً على رأسه... قيّده ومن ثمّ سرق أمواله!
05:45 | 2023-10-02
مأساة في نهاية اليوم الدراسيّ... وفاة طالب دهسته حافلة المدرسة
05:05 | 2023-10-02
ظهور مفاجئ لحفرة عميقة يُثير الرعب... هل لها علاقة بزلزال المغرب الأخير؟ (فيديو)
04:38 | 2023-10-02
في مئات المواقع حول العالم... الكشف عن "دوائر الجنّ" الغامضة
04:22 | 2023-10-02
رسائل إلكترونية تبث الذعر بين عملاء أمازون.. هذا مضمونها
03:15 | 2023-10-02
بعد جائزة نوبل... لماذا يصاب العلماء اللامعون "بالجنون"؟
فيديو
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
02/10/2023 16:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
02/10/2023 16:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
02/10/2023 16:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24