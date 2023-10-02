دخل منزل جارته بحجة أنه سيعطيها الدواء.. لكن ما فعله مُرعب!

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ألقي القبض على رجل في باجشوار بولاية أوتاراخاند في الهند، بتهمة اغتصاب امرأة كانت جارته.وبحسب موقع India Today، فقد دخل الشاب البالغ من العمر 28 عاماً منزل المرأة البالغة من العمر 30 عاماً بحجة إعطائها الأدوية ثم اغتصبها.وبناء على شكواها، سجلت الشرطة المحلية شكوى ضد الرجل الذي يدعى كمال كاندبال، حيث يُزعم أنه فرض نفسه على المرأة واغتصبها بحجة إعطائها الدواء لأنها مريضة.وكان زوج المرأة، وهو سائق خارج المنزل وكانت هي وحدها عندما وقع الحادث في 28 أيلول.وقال الضابط خشتي بشت إنه تم تسجيل قضية ضد المتهم بموجب المادتين 376 و 506 من قانون العقوبات الإسلامي.هذا وتم القبض على المتهم وسيتم تقديمه للمحكمة. (lbci)