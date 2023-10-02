أفعى في مطبخ المنزل: اكتشاف زواحف هاربة تثير الهلع في هذه الدولة

Advertisement

أصيبت مربّية بحالة من الرعب بعدما اكتشفت وجود أفعى يبلغ طولها 1.5 متر داخل مطبخ منزل تعمل فيه.وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن هذه الحادثة التي وقعت في لندن تأتي في وقت يزداد فيه عدد الأفاعي الهاربة في بريطانيا.وكانت الأفعى تجلس ملتفة حول ذاتها في مطبخ المنزل بمنطقة توتنغ بجنوب العاصمة البريطانية.واتصلت المرأة المصدومة بمؤسسة تعنى بالحيوانات فوراً من أجل التعامل مع الأفعى وإخراجها من المنزل. ووقعت الحادثة في 13 أيلول.وذكر مسؤول في منظمة "RSPCA" أن الأفعى كانت ملتفة فوق سخان المطبخ، ورجح أن السبب في ذلك لأنه الجزء الأكثر دفئاً في المنزل، حيث تحتاج إلى مصادر حرارة خارجية لتنظيم حرارة جسمها.وتعتقد المربية أن الأفعى تسللت إلى المنزل عبر فجوة في الجدار المؤدي إلى الحديقة.أما المؤسسة المعنية بالحيوانات فتعتقد أن الأفعى إما هاربة من مالكها وإما تركت في مكانٍ قريب.ووضعت المؤسسة ملصقات في المنطقة بشأن العثور على حيوان، سعياً لمعرفة صاحبه، لكن لم يتصل أحد.