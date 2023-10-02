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اقتراح بمنع طاقم الطائرات من استخدام العطور.. اليكم السبب

Lebanon 24
02-10-2023 | 15:56
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إقترح مكتب المدير العام للطيران المدني في الهند تحديثا للوائحه الداخلية المتعلقة بالشروط الواجب على طاقم الطائرة اتباعها، يشمل منع أفراده من "التعطر".

وجاء في نص اللوائح المقترحة: "لا يجوز لأي فرد من أفراد الطاقم تناول أي دواء أو تركيبة أو استخدام أي مادة مثل غسول الفم أو جل الأسنان أو العطور أو أي منتج يحتوي على محتوى كحولي، التي قد تؤدي إلى نتيجة اختبار تحليل تنفس إيجابي للمواد الكحولية".
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كما أشار الاقتراح الى انه "يجب على أي فرد من أفراد الطاقم الذي يخضع لمثل هذا النوع من المواد، استشارة طبيب الشركة قبل القيام بمهمة الطيران".

وفي حين أن العطور يمكن أن تحتوي على كميات من الكحول، فمن غير الواضح ما إذا كان وضع العطر على الجسم يمكن أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية لاختبار التنفس.

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