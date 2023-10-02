Advertisement

منوعات

صبية عشرينية تتوفى بأغرب الطرق.. صدمتها طائرة!

Lebanon 24
02-10-2023 | 23:12
A-
A+
Doc-P-1113061-638319107457435126.jpg
Doc-P-1113061-638319107457435126.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفيت سيدة أميركية مؤخرا بطريقة غريبة بعدما صدمتها طائرة بمطار في ولاية أوكلاهوما.

وكانت سامانثا هايز البالغة من العمر 27 عاما، تعمل على جزّ الأعشاب في مطار بأوكلاهوما مخصص للطائرات الصغيرة، عندما صدمتها طائرة من نوع " بانانزا أي 36".
Advertisement

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن الطيار جيمس باكستر كان يقود الطائرة نحو مدرج الهبوط بمطار مدينة بروكن بو عندما لاحظ وجود هايز وهي تعمل على آلة جزّ العشب على مقربة من المنطقة المخصصة للهبوط.

وحاول باكستر تجنب الارتطام بهايز، إلا أن جناح الطائرة صدم رأسها، الأمر الذي تسبب بوفاتها بحسب بيان للشرطة في أوكلاهوما.

وأعلنت السلطات وفاة هايز في مكان الحادث متأثرة بجروح بليغة في الرأس، علما أن المطار لا يتمتع بوجود فريق خاص يتولى مهمة مراقبة الحركة الجوية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:49 | 2023-10-02
23:20 | 2023-10-02
23:12 | 2023-10-02
15:56 | 2023-10-02
14:00 | 2023-10-02
14:00 | 2023-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24