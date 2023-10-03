مشهد تقشعر له الأبدان... لوح بكشاف الهاتف وسط النيران لإنقاذه من حريق الإسماعيلية

في مشهد تقشعر له الأبدان، لجأ أحد الأشخاص العالقين في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية إلى "كشاف" هاتفه المحمول لطلب النجدة.

وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الإجتماعي، أحدهم وهو يلوح بإضاءة الموبايل من قلب المبنى المشتعل بالنيران.





فيما سمع صوت أحد المتواجدين خارج المبنى وهو يشير إلى الرجل الذي كان يقف على شرفة مبنى مديرية أمن الإسماعيلية التي غطاها الدخان الأسود.

"كشاف الهاتف" ينقذ أحد الأشخاص العالقين في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية: استخدمه لطلب النجدة#العربية_مصر pic.twitter.com/KRuTmG3FtE — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) October 2, 2023 Advertisement



ووقع حادث حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية أمس الإثنين، وأسفر عن سقوط 38 مصاباً بحسب مصادر طبية.





فيما كشف بيان رسمي للنائب العام المصري تفاصيل الحادث الذي أسفر عن تفحم بكامل مبنى مديرية الأمن، وتصاعد ألسنة اللهب من طوابقه العُليا، مضيفا أن رجال الإطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائرات للقوات المسلحة، واصلوا في سعي حثيث للسيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى عملياتِ إجلاءِ المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة. ووقع حادث حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية أمس الإثنين، وأسفر عن سقوط 38 مصاباً بحسب مصادر طبية.فيما كشف بيان رسمي للنائب العام المصري تفاصيل الحادث الذي أسفر عن تفحم بكامل مبنى مديرية الأمن، وتصاعد ألسنة اللهب من طوابقه العُليا، مضيفا أن رجال الإطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائرات للقوات المسلحة، واصلوا في سعي حثيث للسيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى عملياتِ إجلاءِ المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة.

وأضافت النيابة أنه تم تشكيل فريق من المحققين للتحقيق في الواقعة وتم سؤال ثلاثة وثلاثين مصابًا، تسعة وعشرين منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرين بمستشفى هيئة قناة السويس، مؤكدة أنها مازالت تواصل التحقيقات. (العربية)