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تسابقوا على التصوير مع "شعراء ليبيين"... ووقعت "المشاجرة" في مطروح المصرية

Lebanon 24
03-10-2023 | 03:18
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أثارت صور ومقاطع مصورة انتشرت بشكل واسع خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل بين المصرييين، لشجار في مدينة مطروح غرب الإسكندرية، العديد من الشائعات.


فتارة زعم البعض أنها احتجاجات سياسية وطوراً شجار عنيف، ما دفع السلطات الأمنية إلى التدخل وكشف الملابسات.
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فقد أكدت وزارة الداخلية المصرية في بيان مقتضب على حسابها في منصة أكس (تويتر سابقا) أنه تم ضبط المتورطين في تلك "المشاجرة" .

كما أوضحت أن السبب كان التسابق على التصوير مع "شعراء ليبيين" في مدينة مطروح أمس الاثنين، دون أن تورد المزيد من التفاصيل.

أتى ذلك، بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول.

ولا يزال السيسي الذي فاز في الانتخابات الرئاسية عامي 2014 و2018 بنسبة 97 بالمئة من الأصوات، يحظى بتأييد واسع في الشارع المصري. (العربية)
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