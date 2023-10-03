بعد انتظار طويل دام 140 عاما... كاتدرائية "ساغرادا فاميليا" تقترب من الاكتمال

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قاربت الأعمال الإنشائية في كاتدرائية ساغرادا فاميليا الشهيرة بمدينة برشلونة الإسبانية على الانتهاء، بعد انتظار طويل دام 140 عاما، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.وتجتذب كنيسة ساغرادا فاميليا (العائلة المقدسة) التي صممها المهندس المعماري الإسباني، أنطونيو غاودي، ملايين السياح من مختلف دول العالم سنويا، رغم أن الأعمال الجارية فيها لم تكتمل.والأربعاء، تم الانتهاء من أبراج الإنجيليين الأربعة، وكتبت الكنيسة على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "سنحتفل قريبا بإنجاز البناء".وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن إنجاز بناء الكنيسة الشهيرة يتوقع أن يكون في 2026، مع الانتهاء من البرج المركزي السادس والأخير، وذلك بعد أن بدأت الأعمال الإنشائية لهذه الكاتدرائية عام 1882.وسيقام قداس افتتاحي في الكاتدرائية يوم 12 تشرين الثاني المقبل، حيث سيتم إضاءة الأبراج الإنجيلية الأربعة. وقالت الكنيسة إنها ستبقى مضاءة خلال احتفالات عيد الميلاد.وعندما توفي المعماري غاودي عام 1926، لم ينجز من المشروع سوى 10 إلى 15 بالمئة فقط من الكاتدرائية، قبل أن تتوقف عملية البناء أواخر الثلاثينات بسبب الحرب الأهلية الإسبانية.في ذلك الوقت، دمرت معظم تصميمات ونماذج غاودي - الذي يقع قبره أسفل الكاتدرائية. وتعتمد التصميمات الحالية على المواد الباقية والمعاد بناؤها، بالإضافة إلى التعديلات المعاد تصورها للأصل.وفي عام 1984، تم تصنيف المبنى كموقع للتراث العالمي لليونسكو، وتم تكريسه من قبل البابا بنديكتوس السادس عشر للعبادة الدينية عام 2010.وعند اكتمالها، ستصبح ساغرادا فاميليا التي تضم 18 برجا ضخما، أطول كنيسة في العالم، متجاوزة كنيسة أولم مينستر في ألمانيا.