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عواقب صحية خطيرة... تجنبوا استخدام هواتفكم في المرحاض

Lebanon 24
03-10-2023 | 04:24
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نصح أخصائي في أمراض الجهاز الهضمي الناس بعدم استخدام الهاتف، خلال تواجدهم في المرحاض، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب.
وقال الطبيب سوراب سيثي، في مقطع فيديو نشره على حسابه في "تيك توك":

تصفح الهاتف أثناء قضاء الحاجة في المرحاض يمكن أن تكون له في الواقع بعض العواقب الصحية الخطيرة.
 
أولا، يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى الجلوس لفترات طويلة على المرحاض، مما قد يسبب الضغط على بعض مناطق الجسم.
هذا الأمر يمكن أن يقود إلى مشاكل عديدة، مثل البواسير والشق الشرجي.
 
المشكلة الأخرى هي أن هذه العادة يمكن أن تكون أرضا خصبة للبكتيريا.
لقد وجدت الدراسات أن الهاتف الذكي هو أكثر قذارة من مقعد المرحاض العام، لذا حاول تجنب استخدامه في المرحاض.
وفي حال كنت مضطرا لذلك، فعلى الأقل استخدم منديلا مطهرا لتنظيف هاتفك بعد الانتهاء من حاجتك.
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