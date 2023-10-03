Advertisement

منوعات

أخطبوط يقتحم مرأبا للسيارات في قطر... اليكم حقيقة الفيديو المتداول!

Lebanon 24
03-10-2023 | 23:25
A-
A+
Doc-P-1113449-638319977851077048.jpg
Doc-P-1113449-638319977851077048.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال ناشروه إنه يوثق أخطبوطا حقيقيا يقتحم مرأبا للسيارات في قطر ويصعد على سيارة، فما حقيقته؟
 
 
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أخطبوط ضخم يدخل مرأب سيارات ويطبق على سيارة بيضاء اللون ويحطمها، وحظي الفيديو بعشرات المشاركات من صفحات عدة، حيث صدق كثيرون أنه حقيقي فيما أكد آخرون أنه غير صحيح ومركب.

Advertisement


وذكرت وكالة فرانس برس أنه وعن طريق البحث، تم التحقق من أن الفيديو نشر في موقع "ريديت" وتظهر عليه علامة مائيّة باسم "Ghost3dee"، حيث تعود هذه العلامة المائية لفنان رقمي مقيم في قطر يدعى أليكساندر، متخصّص بالتصاميم الرقمية والمؤثرات البصرية.


وباستطاعة رواد مواقع التواصل مشاهدة أعماله على صفحاته في مواقع إنستغرام ويوتيوب وتيكتوك، ومن بينها فيديو الأخطبوط نفسه الذي زعم ناشروه أنه حقيقيّ.
 
 
هذا ونشر المصمم الخطوات التي اتّبعها لتصميم أخطبوط أضافه إلى مشاهد أخرى.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:55 | 2023-10-04
00:24 | 2023-10-04
23:05 | 2023-10-03
14:59 | 2023-10-03
14:18 | 2023-10-03
13:00 | 2023-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24