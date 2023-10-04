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فنون ومشاهير

توسلته عبر منصة "إكس": حبيبة ماسك السابقة ترفع دعوى ضده.. تريد أطفالها! (صور)

Lebanon 24
04-10-2023 | 00:24
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لجأت المغنية الكندية غرايمز إلى رفع دعوى قضائية ضد شريكها السابق الملياردير الأميركي إيلون ماسك بسبب مسألة تتعلق بأطفالهما الثلاثة.

وقدمت الفنانة المولودة باسم كلير باوتشر، "التماسا لعلاقة أبوية" لمحكمة أميركية في كاليفورنيا في 29 أيلول، وفق ما نقلته صحيفة "ذا تايمز".
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كما يهدف الطلب من المحكمة أيضاً تحديد الوالدين القانونيين للأطفال، خصوصا أنهما غير متزوجين.

يأتي التماس صاحبة "Crystal Ball" بعد أسابيع فقط من مناشدتها ماسك على منصة "إكس"، للسماح لها برؤية ابنهما.

تتوسل ماسك عبر منصة "إكس"
وكانت النجمة الشابة قد شاركت تغريدة في وقت سابق تتوسل فيها للحصول على فرصة لرؤية ابنها X AE A-Xii، أحد أبناء ماسك وجاء فيها ما معناه: "أزيلوا الحظر عني وأخبروا إيلون أن يسمح لي برؤية ابني أو يرجى الرد على المحامي الخاص بي. لم يُسمح لي برؤية صورة لهؤلاء الأطفال حتى هذه اللحظة، على الرغم من أن الأمر يمزق قلبي وعائلتي".

وتلقت غرايمز رداً تلقائياً وقتها، من Twitter، تضمن: "سنرد عليك قريباً".

هذا وتتهم المغنية الكندية، 35 عاماً، الرئيس التنفيذي لعملاق السيارات الكهربائية "تسلا"، الذي انفصلت عنه بعد علاقة دامت 3 سنوات، بمنعها من رؤية أولادها، بحسب الصحيفة الأميركية.

وألتقت غرايمز وماسك، 52 عامًا، عام 2018 لكنهما انفصلا في أيلول 2021.

كما أنجبت الفنانة الكندية مولودها الأول، وهو ابن اسمه X Æ A-Xii، في أيار 2020، كما استقبلا ابنتهما Exa Dark Sideræl، المعروفة أيضًا باسم Y، عبر أم بديلة في كانون الأول 2021.

وفي أيلول الماضي، كشف مؤسس SpaceX عن طفله السري الثالث عبر منصته الشهيرة "إكس"، معلناً أنه صبي يُدعى تكنو ميكانيكوس، وأطلقوا عليه اسم تاو. لكن ليس من الواضح متى ولد الصغير.
 
 
 
 
8 أبناء آخرين
يذكر أن إيلون تزوج مرتين رسمياً. وكان لديه 8 أطفال قبل ارتباطه بالمغنية الكندية غرايمز، إذ أنجبت زوجته الأولى، الكاتبة جوستين ويلسون، طفلًا أطلقا عليه اسم "نيفادا ألكسندر ماسك" عام 2002، ولكنه توفي عن عمر 10 أسابيع.

وفي العام 2004، رحب الثنائي جوستين وإيلون بتوأمين هما جريفين وفيفيان ماسك، ثم أنجبا ثلاثة توائم: "كاي، وساكسون وداميان" عام 2006.

ولدى إيلون أيضا توأمان من شيفون زيليس، وهي مديرة عمليات شركة إيلون نيورالينك.(العربية)

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