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منوعات
جريمة مروعة.. قتل زوجته وأحرق جثتها بسبب طلب طلاق!
Lebanon 24
04-10-2023
|
12:28
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أكد مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية" أن محافظة القليوبية شمالي القاهرة، شهدت جريمة قتل بشعة، حيث تخلص زوج من زوجته بعدة طعنات قاتلة ثم ذبحها وأشعل النار في جثتها وفر هاربا، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطه.
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ووفق المصدر الأمني، وقعت الجريمة في قرية القلج بمدينة الخانكة حيث أبلغ الأهالي رجال الشرطة بقتل زوج لزوجته، وإشعال النار في جثتها وهرب عقب الجريمة.
وتبين أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من العمر، وأكدت أسرتها للشرطة أن زوجها في العقد الخامس من العمر، ويعمل سائقا هو مرتكب الجريمة بسبب الخلافات بينهما وطلب الضحية للطلاق منه.
المصدر: سكاي نيوز
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