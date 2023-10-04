أكثر عادات خاطئة عليك تجنبها عند سفرك إلى ايطاليا

السياحة في ايطاليا غنية بالمعالم الجذابة والنشاطات الممتعة المناسبة للرحلات العائلية والرومانسية والترفيهية والتاريخية كما تشتهر معظم المناطق الايطالية بالمناظرالطبيعية الخلابة التي تنقل المسافرين إلى عالم آخر. في الآتي، أبرز العادات الخاطئة التي يجب تجنبها عند السفر إلى ايطاليا نقلا عن موقع سيدتي نت.

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استخدم يديك للتواصل

إذا كان المسافر بحاجة إلى معلومات ولا يتحدث اللغة المحلية، يمكن استخدام الإيماءات للتواصل مع الآخرين.

لا تحتفظ ببعض النقود في متناول اليد

في الوقت الحاضر، يمكن أن تقبل جميع المتاجر والمطاعم تقريبًا بطاقات الائتمان؛ ومن شبه المؤكد أن المسافر سيجد شخصًا لا يقبل مدفوعات البطاقات لذلك يفضل دائمًا أن يكون لديه بعض النقود في متناول اليد.

ارتداء الملابس المناسبة

في ايطاليا، يترتب على المسافرين ارتداء ملابس مناسبة لدخول أماكن العبادة لذا، إذا كان المسافر ذاهبًا إلى كاتدرائية القديس بطرس في مدينة الفاتيكان، أو كاتدرائية القديس مرقس في البندقية، أو أي كنيسة أخرى، فمن الضروري ارتداء الملابس المحتشمة.

لا تتوقع وجبة فطور دسمة

لا تتوقع فطورًا شهيًا ولذيذًا؛ الإفطار الإيطالي حلو وسريع، ويتكون من قهوة إسبرسو، أو كابتشينو، وكرواسون، يُعرف أيضًا باسم بريوش، أو بعض البسكويت.

إذا كان المسافر قد حجز فندقًا في منطقة سياحية تتضمن وجبة الإفطار، فسيجد على الأرجح قائمة بها العديد من خيارات الإفطار اللذيذة.

لا تتوقع تناول العشاء مبكرًا.