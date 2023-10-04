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قطر تستضيف معرض جنيف الدولي للسيارات

Lebanon 24
04-10-2023 | 23:00
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ستقوم دولة قطر لأول مرة باستضافة معرض جنيف الدولي للسيارات في العاصمة الدوحة خلال أيام معدودة.. بعد أعوام من المعاناة مع جائحة الكورونا والتي أسفرت عن إغلاق المعرض السويسري الشهير مرة تلو الأخرى.

وسيفتتح معرض جنيف الدولي أبوابه في قطر بداية من اليوم، 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر، بالتزامن مع سباقات جائزة قطر الكبرى لفورمولا 1.. مع توافر عروض تجمع بين تذاكر المعرض نفسه وتذاكر سباق فورمولا 1.

ومن المتوقع زيارة أكثر من 200 ألف شخص للمعرض في الدوحة على مدار الأيام العشرة القادمة، وسيتم تدشين العشرات من السيارات المشوقة الجديدة وخاصة السيارات الرياضية والفاخرة مع العديد من السيارات الاختبارية الفريدة تماماً من نوعها.

من أبرز علامات السيارات المشاركة في المعرض:

اودي ، بي ام دبليو، شيري ، انفينيتي، لامبورجيني ، كيا، جاكوار، لكزس، لوسيد موتورز ، مكلارين، مرسيدس بنز، ميني ، نيسان، اومودا، بورش، رنج روفر ، تويوتا، فولكس واجن، بالإضافة لعلامة فين فاست الفيتنامية  مؤخراً بعد تجاوز قيمتها السوقية لشركات فورد وجنرال موتورز. (نبض)

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