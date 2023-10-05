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عوارضه مثيرة للقلق.. مرض غامض ينتشر بين طالبات داخل مدرسة (فيديو)

Lebanon 24
05-10-2023 | 03:04
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أظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع طالبات في كينيا يكافحن من أجل المشي، وسط تقارير عن مرض غامض ينتشر بين الطالبات وأن أكثر من 95 منهم تعرضن للشلل في أطرافهن السفلية.

وذكر تقرير لقناة NTV Kenya أنه تم إدخال عدد من طالبات مدرسة إيريجي الثانوية للبنات إلى المستشفى بعد أن أصبن بشلل في أطرافهن.
 
ووفقا للأرقام الصادرة عن السلطات، فإن 29 طالبة يتلقين العلاج في مستشفى إيجوهو، و39 في مستشفى كاكاميجا، و31 في مستشفى موكومو ميشن، و14 في مستشفى شيبوي.
 
وقالت ممرضة إن الحالة التي أدت إلى فقدان الطالبات الإحساس في أرجلهن يعتقد أنها عدم توازن الكهارل Electrolyte imbalance.

وأوضحت أن الحالة تتميز بفقدان السوائل من الجسم، كما هو ملاحظ عند أغلب الطالبات. (روسيا اليوم) 
 
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