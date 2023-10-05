Advertisement

منوعات

فيديو مرعب... سرق مصرفاً وفر بسيارة في داخلها طفل!

Lebanon 24
05-10-2023 | 03:09
A-
A+
Doc-P-1113847-638320981062555928.jpeg
Doc-P-1113847-638320981062555928.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الشرطة يوم الأربعاء إن رجلاً يشتبه في قيامه بسرقة سيارة في ولاية كونيتيكت الأميركية، ومعه طفل يبلغ من العمر 17 شهرًا في المقعد الخلفي، ثم بعد سرقته البنك توفي، بعد أن اصطدمت السيارة بشجرة.
 
Advertisement
 
قالت السلطات إن الطفل كان مستيقظا ومستجيبا بعد الحادث الذي وقع في وندسور شمال هارتفورد.


قالت الشرطة في وندسور إنها تلقت بلاغًا بعد الساعة التاسعة صباحًا بقليل يوم الأربعاء، يفيد بأن شخصًا ما سرق سيارة من خارج مدرسة، وكان بها طفل في المقعد الخلفي. بعد فترة قصيرة، تلقت الشرطة تقارير منفصلة عن عملية سطو على بنك واصطدام سيارة بشجرة، وفقًا لصحيفة هارتفورد كورانت.
 
واستجابت الشرطة للمواقع الثلاثة.
 
 
 
 
قال الضابط نيكولاس دالي في بيان نقلته الصحيفة: "بينما جمع الضباط المعلومات في كل موقع، أصبح من الواضح أن الحوادث الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض".
 
قالت الشرطة إنها تعتقد أن المشتبه به سرق السيارة من أمام مدرسة، قبل أن يسطو على البنك، ثم هرب بعد ذلك واصطدم بالسيارة المسروقة بشجرة، وكان الطفل لا يزال بداخلها.
 
تم إعلان وفاة المشتبه به في مكان الحادث.
 
نقلت والدة الطفل إلى مكان الحادث، ورافقت الطفل إلى المستشفى. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:22 | 2023-10-05
03:04 | 2023-10-05
03:00 | 2023-10-05
02:30 | 2023-10-05
02:14 | 2023-10-05
01:42 | 2023-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24