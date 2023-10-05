أعلى قمة أوروبية تنخفض... كم أصبح إرتفاعها؟

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بلغ ارتفاع مون بلان، أعلى جبل في أوروبا الغربية والواقع بين فرنسا وإيطاليا، 4805.59 مترا بعد قياسه في أيلول، في رقم أتى أدنى بـ2.22 مترا عن العام 2021.وخلص الخبراء إلى أن "الأمر متروك الآن لعلماء المناخ وعلماء الجليد وغيرهم من المتخصصين لمراجعة كل البيانات التي جُمعت ووضع فرضيات لتفسير هذه الظاهرة"، مشددين على أن دورهم يقتصر على "جمع البيانات للأجيال المستقبلية". (سكاي نيوز)