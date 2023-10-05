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برجك اليوم

Lebanon 24
05-10-2023 | 23:00
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الحمل:
 
مهنياً: كن حذراً في تعاملك مع أشخاص قد لا يكونون أهلاً للثقة، ولئلا تصدمك حقيقتهم لاحقاً

عاطفياً: تكون موضع ثناء في الأيام المقبلة، والسبب يعود إلى الثقة المفرطة التي يمنحك إياها الشريك
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صحياً: عليك المبادرة اليوم قبل الغد إلى الاستفادة من عامل الوقت لممارسة هواياتك التي تريحك نفسياً
 
 
الثور: 
 
مهنياً: تعيش توتراً وتأسّفاً وقد تحول ظروف خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض الأشخاص أو الجماعات التي تسعى إليها

عاطفياً: لا تقلّل من قيمة الشريك فذلك يدلّ على قلّة احترامك له وتقديرك لإمكاناته الكبيرة ولقدرته الخلاقة على الابتكار

صحياً: تصاب بنوع من الانهيار العصبي ناتج من كثرة الإرهاق الذي تعرضت له أخيراً
 
 
الجوزاء: 
 
مهنياً: قد تشعر ببعض الارتباك وتنتابك أفكار سلبية فتتصرف بطريقة منفّرة، إحذر مخالفة الآراء وإثارة العداوات

عاطفياً: قد تشهد انفراجات عاطفية مفاجئة تدفعك إلى التعلق بالشريك أكثر فأكثر وتوطيد العلاقة بينكما

صحياً: لا تبخل على صحتك بكل ما يعود عليها بالنفع، ولا سيما ممارسة الرياضة المفيدة لها جداً
 
 
 
السرطان:
مهيناً: تمر بيوم دقيق من الاختبارات، لكن النجاح يكون حليفك مهما اشتدت الصعاب

عاطفياً: تفرح كثيراً فالحظوظ ترافقك على على الصعيد العاطفي، وتمضي أجمل الأيام وأمتعها مع الشريك

صحياً: قد تصاب بالتهابات في المفاصل بسبب الرطوبة في مكان عملك، وتضطر إلى تناول بعض الأدوية للقضاء عليها
 
الاسد:
مهنياً: تتطوّر الأمور إيجابياً لمصلحتك في زمن قياسي، وهذا ما يرفع من معنوياتك لتُقبل على الأعمال بحماسة كبيرة

عاطفياً: حان الوقت للبحث عن علاقة جدية مع شخص تشعر تجاهه بمشاعر حقيقية وجادة

صحياً: ترتاح نفسياً بعد أزمة حادة مررت بها أخيراً، ويحيطك الجميع بالعناية اللازمة
 
 
العذراء:
 
مهنياً: دافع عن مشاريعك هذا اليوم ولا تتراجع قيد أنملة، فالجميع يسعى ليدفعك إلى اتخاذ قرارات صعبة

عاطفياً: القساوة مع الشريك لا تنفعك بشيء، لأنك ستشعر بوحدة وبفراغ كبيرين إذا قرر الانفصال عنك

صحياً: حاول أن تثير حماسة العائلة للقيام بنشاطات وتحركات تعود بالنفع على الصحة
 
الميزان:
مهنياً: تفقد السيطرة على بعض الأوضاع، أو تتبلبل الأجواء إذا كنت تعمل على مشروع ثقافي أو فكري على الاخص

عاطفياً: تتخلى عن مضايقة الحبيب بهوايات شخصيّة تمارسها بمفردك أو مع الأصدقاء وتبدي اهتماماً صادقاً برغباته وتصغي إليه باستمرار

صحياً: صحيا: قد يصاب أحد الأشخاص المقرّبين منك جداً بوعكة صحية ما يسبب لك القلق
 
 
العقرب:
 
مهنياً: تتعاون مع الزملاء بايجابية كبيرة، فيكون ذلك ولا شك محل تقدير واحترام كل من حولك

عاطفياً: عليك أن تكون أكثر وضوحاً مع الشريك، فتعبّر له عن حقيقة مشاعرك الرومانسية تجاهه، وهذا يتطلب بعض الجرأة

صحياً: لا تستسلم لليأس إذا لم تشعر بالتحسن بسرعة، الأمر يتطلب بعض الوقت وتكون النتيجة كما تبتغي
 
 
القوس:
 
مهنياً: تشعر بتناغم ساتورن وجوبيتير منذ الأيام الأولى، ويزيد القمر بهاء في برجك، وتتوضح الصورة التي أظهرتها للآخرين

عاطفياً: الشريك غير مجبر على تحمّل ردود أفعالك، فهو قدّم الكثير وعليك أن تبادله بالمثل

صحياً: تخلّ عن تقاعسك للقيام ببعض التمارين الرياضية المفيدة للصحة وللقلب
 
 
الجدي:
 
مهنياً: يوم رائع جدّاً ومفاجآته ثمينة وحظوظه مهمة، تنتعش وتتحسّن للمشاركة في المشاريع بعزيمة وتفاؤل

عاطفياً: تشعر بسعادة وقناعة بالتقدّم الذي حققته مع الشريك فيتقرب منك أكثر فأكثر

صحياً: العمل ساعات إضافية لتحقيق المزيد من الدخل أمر جيد لكنه ينعكس سلباً على وضعك الصحي
 
 
الدلو:
 
مهنياً: تواجه الكثير من المعترضين على أفكارك الإصلاحية، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الأمور قريباً

عاطفياً: ابتعد عن فرض قراراتك بالقوة، وللشريك دور في اتخاذها ولا سيما إذا كانت تتعلق بعلاقتكما

صحياً: تبدو خائر القوى عاجزاً عن القيام بواجبك الرياضي، الأمر يستحق مراجعة الطبيب
 
 
الحوت:
 
مهنياً: مشاريع مهمة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستخفاف بأي شيء أو إهماله

عاطفياً: تخلّص من التراكمات القديمة من خلال معالجتها مع الشريك والانطلاق بخطوات جديدة ومدروسة

صحياً: خذ قسطاً من الراحة في العمل، وخصّصه لبعض الأنشطة الفكرية والرياضية
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