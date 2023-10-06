فيديو مرعب.. مسلحون يقتلون 3 أطباء بـ33 طلقة في 30 ثانية!

انتشر مقطع فيديو مرعب لثلاثة مسلحين يتقدمون الى ملهى تابع لأحد الفنادق في ريو دي جانيرو، ويطلقون النار على الموجودين.



وأظهرت اللقطات ثلاثة مسلحين يقفزون من سيارة دفع رباعي ويطلقون النار على ثلاثة أطباء، اذ تم إطلاق 33 طلقة في 30 ثانية فقط، وشوهد أيضاً في الفيديو أحد المهاجمين وهو يعود إلى السيارة للحصول على المزيد من الذخيرة، قبل أن يركض عائداً لمواصلة إطلاق النار باتجاه أحد الأطباء الذي كان يحاول الفرار.



وبعد هذا الهجوم الدموي، تم إعلان وفاة الدكتور بيرسيو ريبيرو، الذي بلغ للتو 33 عامًا يوم الثلاثاء، والدكتور ماركوس دي أندرادي 62 عامًا، في مكان الحادث، الا أن الطبيب الثالث دييغو بومفيم 35 عامًا، تم نقله إلى مستشفى لورينو خورخي، لكنه توفي لاحقا. وأصيب الدكتور دانيال سونيند، 32 عاماً، بثلاث رصاصات وهو يتعافى في مستشفى لورينو خورخي بعدما خضع لعملية جراحية.

والدكتور بومفيم هو شقيق عضوة الكونجرس في ساو باولو سامية بومفيم.