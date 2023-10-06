فيديو مرعب.. مسلحون يقتلون 3 أطباء بـ33 طلقة في 30 ثانية!

انتشر مقطع فيديو مرعب لثلاثة مسلحين يتقدمون الى ملهى تابع لأحد الفنادق في ريو دي جانيرو، ويطلقون النار على الموجودين.
وأظهرت اللقطات ثلاثة مسلحين يقفزون من سيارة دفع رباعي ويطلقون النار على ثلاثة أطباء، اذ تم إطلاق 33 طلقة في 30 ثانية فقط، وشوهد أيضاً في الفيديو أحد المهاجمين وهو يعود إلى السيارة للحصول على المزيد من الذخيرة، قبل أن يركض عائداً لمواصلة إطلاق النار باتجاه أحد الأطباء الذي كان يحاول الفرار.
وبعد هذا الهجوم الدموي، تم إعلان وفاة الدكتور بيرسيو ريبيرو، الذي بلغ للتو 33 عامًا يوم الثلاثاء، والدكتور ماركوس دي أندرادي 62 عامًا، في مكان الحادث، الا أن الطبيب الثالث دييغو بومفيم 35 عامًا، تم نقله إلى مستشفى لورينو خورخي، لكنه توفي لاحقا. وأصيب الدكتور دانيال سونيند، 32 عاماً، بثلاث رصاصات وهو يتعافى في مستشفى لورينو خورخي بعدما خضع لعملية جراحية.
والدكتور بومفيم هو شقيق عضوة الكونجرس في ساو باولو سامية بومفيم.
وكان الجراحون يقيمون في فندق وندسور في حي بارا دا تيجوكا في ريو دي جانيرو، وكانوا في طريقهم لحضور المؤتمر الدولي السادس لجراحة القدم والكاحل ذات التدخل الجراحي البسيط، والذي كان من المقرر أن يبدأ يوم أمس الخميس.
وقال شهود لمحققي الشرطة إن المهاجمين لم يقولوا أي شيء وأطلقوا نحو 20 رصاصة. وأضاف أحدهم بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء البرازيلية "G1": "لم تكن هناك محادثة، ولم يكن هناك اعتداء، أو أي شيء، لقد وصلوا للتو وأطلقوا النار. وكان الأمر سريعًا جدًا جدًا. وفي غضون 30 ثانية، حدث كل شيء بالفعل. لقد كان مجرد إعدام. لذلك، أدركنا أنها لم تكن سرقة بالضبط".
بدورها، قالت الدكتورة تانيا مان، التي كانت تحضر المؤتمر وتعرف الأطباء شخصيًا، إنها وجراحون آخرون مصدومون من الهجوم. وقالت لـG1: "نحن مستاؤون من فقدان هؤلاء الزملاء، ونشعر بالرعب من القدوم إلى حدث مهم وعالمي، حيث يكون الجميع متحمسين، معتقدين أنهم سيدرسون وينمون ويطورون الطب. ونستيقظ على أنباء مقتل زملاء من الأشخاص المهمين بطريقة عنيفة وغير مبررة.
وقال فلافيو دينو، وزير العدل والأمن العام، إن الشرطة الفيدرالية ترأس التحقيق وتنظر فيما إذا كان الهجوم مرتبطًا بعضو الكونعرس وزوجها غلوبر براغا، عضو الكونغرس عن ريو دي جانيرو.
وقال عضوا الكونغرس بومفيم وبراغا في بيان مشترك: "نطالب بإجراء تحقيق فوري ومتعمق لاكتشاف دوافع الجريمة، وكذلك تحديد هوية القتلة واعتقالهم".
كذلك أعرب الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا عن أسفه للحادث على موقع إكس، فكتب: "تلقيت بحزن شديد وسخط نبأ إعدام دييجو رالف بومفيم وماركوس دي أندرادي كورساتو وبيرسيو ريبيرو ألميدا في ريو دي جانيرو في الساعات الأولى من يوم الخميس. تضامني مع عائلات الضحايا". (العربية)