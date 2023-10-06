أبراج تقابل حب حياتها خلال الشهر الجاري.. هل أنت منهم؟

Advertisement

يقال عن شهر تشرين الأول (أكتوبر) إنه شهر الوقوع في الحب. ووفقاً لما أشارت إليه مايا ناجي خبيرة علم الأبراج، نقدم اليكم أبرز الأبراج التي تمتلك حظا جيدا في العلاقات العاطفية خلال هذا الشهر.أبراج تقع فى الحب خلال شهر تشرين أول:يتميز مولود برج السرطان بالعديد من المميزات التي تجعله شخصا مقربا من القلوب، ويجيد التعامل مع الآخرين، ورومانسي اذ أنه مخلص فى علاقته العاطفية، كما يعتبر من أكثر الأبراج المحظوظة في الوقوع في الحب خلال الشهر الجاري.مولود برج العذراء بأنه من أكثر الأبراج الرومانسية والعاطفية التي تمتلك قدرا كبيرا من اللطف والحب، ايضًا يمكن أن يقع في الحب خلال هذا الشهر ويعيش حياة عاطفية سعيدة يمكن أن تنتهي بالزواج من حبيبه، اذ ان الحظ في ملعبه خلال الشهور الأخيرة من العام، يمكن أن تنصلح احواله في الحب بشكل كبير جدًا .قد يقابل مولود برج الأسد حب حياته خلال الأيام المقبلة ويمكن أن يكون أفضل حبيب عثر عليه على مدار السنوات الماضية، لذا برج الأسد من أكثر الأبراج المحظوظة خلال نهاية العام الحالي، ومع بداية العام الجديد سوف تحدث له تغيرات في حياته العاطفية والمهنية .تعتبر الفترة الحالية من أفضل الفترات التي يعيش فيها برج الميزان حياة عاطفية ناجحة بعد أن يقابل حب حياته خلال الشهر الجاري، وإذا كان فس علاقة من المتوقع خلال الشهور المقبلة أن تتحسن علاقته بشريك حياته بشكل كبير جدًا ويمكن أن تتطور علاقته. (اليوم السابع)