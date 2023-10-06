Advertisement

منوعات

مواليد هذا البرج سيودعون العزوبية في 2024.. استعدوا في هذه الاوقات

Lebanon 24
06-10-2023 | 06:40
A-
A+
Doc-P-1114224-638321946405176644.jpg
Doc-P-1114224-638321946405176644.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت توقعات الابراج للعام 2024 تنتشر عبر المواقع المتخصصة في علم الفلك، ونقل موقع "اليوم السابع" عن احداها تقريرا يتعلق ببرج الثور. 
من المتوقع أن يشهد مواليد برج الثور، عامًا مليئًا بالنجاحات التي قد تعوضهم عن العام السيئ االذي عاشوه في 2023، ومن أهم تلك النجاحات التفوق المهني والعاطفي الذي يبحثون عنه.
Advertisement
 
سيشهد أصحاب برج الثور تغيرات كبيرة في حياتهم المهنية خلال 2024، ما بين هبوط وصعود، وذلك بفضل تأثير كوكب زحل، الذي سيجلب لك العديد من الفرص والتحديات تسطيع التغلب عليها.

وتشير توقعات برج الثور 2024، إلى حصول أصحابه على فرصة عمل أو منصب جديد، قد تكون خارج البلاد، وذلك بفضل تعزيز اتصالاته وعمله الجاد الملاحظ من قبل رؤسائه، مما يجعله يستكشف آفاقا جديدة.
 
تقول توقعات برج الثور 2024، أن الحياة العاطفية لدي مواليد هذا البرج ستكون مختلفة خلال العام، في البداية لن تري أي تغيير خاص، ولكن بمرور الشهور ستظهر بعض الأخبار الجيدة.
 
إذا كنت من أصحاب الثور الباحثين عن الحب، فمن توقعات 2024، أن تقابل شخص ما يؤثر عليك مما يجعلك تغير مكان إقامتك، ومن الممكن ان تتحول هذه العلاقة إلى اتخاذ خطوة الزواج في النصف الثاني من السنة. 

وإذا كنت من أصحاب الثور الذين بالفعل واقعين في مصيدة الحب، فسيكون هناك التحديات، وللتغلب عليها ستحتاج إلى التحلي بالصبر مع شريكك أثناء اتخاذ القرارات، وتجنب أي تدخلات من جانب طرف ثالث قدر الإمكان. (اليوم السابع) 
 
 
 
المصدر: اليوم السابع
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:35 | 2023-10-06
06:43 | 2023-10-06
06:00 | 2023-10-06
05:40 | 2023-10-06
05:20 | 2023-10-06
03:18 | 2023-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24