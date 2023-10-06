مواليد هذا البرج سيودعون العزوبية في 2024.. استعدوا في هذه الاوقات

بدأت توقعات الابراج للعام 2024 تنتشر عبر المواقع المتخصصة في علم الفلك، ونقل موقع "اليوم السابع" عن احداها تقريرا يتعلق ببرج الثور.

من المتوقع أن يشهد مواليد برج الثور، عامًا مليئًا بالنجاحات التي قد تعوضهم عن العام السيئ االذي عاشوه في 2023، ومن أهم تلك النجاحات التفوق المهني والعاطفي الذي يبحثون عنه.

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سيشهد أصحاب برج الثور تغيرات كبيرة في حياتهم المهنية خلال 2024، ما بين هبوط وصعود، وذلك بفضل تأثير كوكب زحل، الذي سيجلب لك العديد من الفرص والتحديات تسطيع التغلب عليها.



وتشير توقعات برج الثور 2024، إلى حصول أصحابه على فرصة عمل أو منصب جديد، قد تكون خارج البلاد، وذلك بفضل تعزيز اتصالاته وعمله الجاد الملاحظ من قبل رؤسائه، مما يجعله يستكشف آفاقا جديدة.

تقول توقعات برج الثور 2024، أن الحياة العاطفية لدي مواليد هذا البرج ستكون مختلفة خلال العام، في البداية لن تري أي تغيير خاص، ولكن بمرور الشهور ستظهر بعض الأخبار الجيدة.

إذا كنت من أصحاب الثور الباحثين عن الحب، فمن توقعات 2024، أن تقابل شخص ما يؤثر عليك مما يجعلك تغير مكان إقامتك، ومن الممكن ان تتحول هذه العلاقة إلى اتخاذ خطوة الزواج في النصف الثاني من السنة.



وإذا كنت من أصحاب الثور الذين بالفعل واقعين في مصيدة الحب، فسيكون هناك التحديات، وللتغلب عليها ستحتاج إلى التحلي بالصبر مع شريكك أثناء اتخاذ القرارات، وتجنب أي تدخلات من جانب طرف ثالث قدر الإمكان. (اليوم السابع)