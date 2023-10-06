Advertisement

منوعات

دبي تستضيف معرض المطارات في دورته الـ23

Lebanon 24
06-10-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1114339-638322225993696343.jpg
Doc-P-1114339-638322225993696343.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تستعد دبي لاستضافة أعمال الدورة 23 لمعرض المطارات خلال الفترة من 14-16 أيار 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستضيف المعرض 4 فعاليات هي: منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن المطارات – الشرق الأوسط، ومنتدى قادة المطارات العالمية، ومؤتمر فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطيران.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، راعي المعرض: “يمثل معرض المطارات فرصة لأصحاب المصلحة في النظام البيئي للطيران في المنطقة للاجتماع والتعاون لترسيخ خريطة طريق لمستقبل يرتكز على الابتكار والاستدامة”.

ويشارك في المعرض 2024 أكثر من 200 عارض من أكثر من 20 دولة و6 أجنحة دولية وأكثر من 150 مشتريًا، فضلًا عن عقد أكثر من 3500 اجتماع ضمن برنامج تواصل الأعمال.

وتدعم المعرض: هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة مطارات دبي ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وطيران الإمارات والمجموعة، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، ووكالة دبي الوطنية للسفر الجوي.

ومن المتوقع أن تصل حركة المسافرين في كافة أنحاء العالم إلى 19.3 مليار عام 2041 و23.9 مليار في عام 2050، وأن تنمو حركة المسافرين الدولية إلى 4.4 مليار مسافر دولي، وأن تصل حركة الطائرات إلى 111.6 مليون حركة عام 2026.

(وكالات)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:29 | 2023-10-06
14:00 | 2023-10-06
11:00 | 2023-10-06
09:08 | 2023-10-06
07:35 | 2023-10-06
06:43 | 2023-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24