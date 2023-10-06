دبي تستضيف معرض المطارات في دورته الـ23

تستعد دبي لاستضافة أعمال الدورة 23 لمعرض المطارات خلال الفترة من 14-16 أيار 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستضيف المعرض 4 فعاليات هي: منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن المطارات – الشرق الأوسط، ومنتدى قادة المطارات العالمية، ومؤتمر فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطيران.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، راعي المعرض: “يمثل معرض المطارات فرصة لأصحاب المصلحة في النظام البيئي للطيران في المنطقة للاجتماع والتعاون لترسيخ خريطة طريق لمستقبل يرتكز على الابتكار والاستدامة”.

ويشارك في المعرض 2024 أكثر من 200 عارض من أكثر من 20 دولة و6 أجنحة دولية وأكثر من 150 مشتريًا، فضلًا عن عقد أكثر من 3500 اجتماع ضمن برنامج تواصل الأعمال.

وتدعم المعرض: هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة مطارات دبي ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وطيران الإمارات والمجموعة، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، ووكالة دبي الوطنية للسفر الجوي.

ومن المتوقع أن تصل حركة المسافرين في كافة أنحاء العالم إلى 19.3 مليار عام 2041 و23.9 مليار في عام 2050، وأن تنمو حركة المسافرين الدولية إلى 4.4 مليار مسافر دولي، وأن تصل حركة الطائرات إلى 111.6 مليون حركة عام 2026.

(وكالات)