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برجك اليوم

Lebanon 24
06-10-2023 | 23:10
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الحمل
يشير هذا اليوم الى آفاق مهنية جديدة وواسعة، وإلى مشاريع كثيرة تخطط لها منذ مدة
الثور
قد تبحث ابتداءً من هذا اليوم في مسألة تتعلق بك سواء أكانت مالية أم اقتصادية أم شخصية
الجوزاء
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يدخل مركور برج الميزان لكي يلتقي جوبيتير ويبشر بيوم جيد على صعيد اتصالاتك المهنية والشخصية على السواء وحسم الأمور بهدوء
السرطان
أفكارك المميزة تمنحك القوة في مواجهة الزملاء، لكن لا تستهلك كل رصيدك في مواجهة واحدة
الأسد
يدعم هذا اليوم مشاريعك الشخصية، ويتحدث عن مبادرة جديدة حتى آخر الشهر
العذراء
ينذر هذا اليوم بحالة أقل وهجاً من السابق وأكثر تعقيداً، ومع ذلك تجد نفسك قادراً على التقدم بخطى ثابتة جداً
الميزان
إحذر بعض المناورين والمتطفلين على أعمالك وكن يقظاً جداً هذا اليوم لأن أحدهم يحاول وضع العصي في دواليب مشاريعك
العقرب
تضطر إلى التكيف مع المستجدات أو إلى تقديم تبريرات وتفسيرات، أو يسود جو من سوء التفاهم مع بعض الأصدقاء
القوس
يولّد هذا اليوم بعض الاحتكاكات، إلاّ أنه يهبك إشراقاً وسحراً وجاذبية وقدرة على التخلص من أكبر العراقيل
الجدي
يتحدث هذا اليوم عن وحدة ربما تقدّرها جدّاً، وعن فوضى في حياتك المهنية تهرب منها
الدلو
ينضم مركور إلى جوبيتير في برج الميزان، ما يفتتح دورة فلكية مناسبة بالإجمال وتتحدث عن تقدير أو ترفيع أو مكافأة ومناسبات كثيرة تشارك فيها
الحوت
الحل الذي يرضي جميع الأطراف هو دائماً المفضّل، وعليك تسعى إليه لئلا تدفع ثمن اندفاعك لاحقاً
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