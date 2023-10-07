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بهدف التسلية خدرتا مرضى أصيبوا بالسكتة الدماغية.. هذا مصيرهما

Lebanon 24
07-10-2023 | 03:46
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في حادثة مؤسفة، قامت ممرضة وعاملة رعاية صحية بتخدير مرضى أصيبوا بالسكتة الدماغية في أحد مستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية حتى يتمكنوا من الحصول على "انتقال سهل".

وأدينت كاثرين هدسون، 54 عاما، بإعطاء أدوية مهدئة دون وصفة طبية لمريضين على مدى 21 شهرا، وفق ما نقل موقع "ذا صن".
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كما أدينت بالتآمر مع زميلتها شارلوت ويلموت (48 عاما) لإعطاء مسكن لمريض ثالث.

وقال رجال الشرطة إنهم ارتكبوا الأفعال منذ عام 2017 في بلاكبول فيكتوريا، لانكس، من أجل "التسلية الخاصة" و"حقدًا على المرضى".

وفي رسالة نصية متبادلة، تفاخرت هدسون بأنها قامت بتخدير مريضة في حال حرجة، وأضافت: "أراهن أنها ستظل مسطحة لمدة أسبوع ".

واستخدمت الممرضة أدوية مختلفة، بما في ذلك دواء الأرق زوبيكلون، والذي يمكن أن يهدد حياة المريض إذا تم إعطاؤه بشكل غير مناسب.

وتم إطلاق سراح ويلموت، وهي مساعدة متمرسة، بكفالة وقيل لها إن "الاحتمال الساحق" هو أنها ستوضع في السجن أيضًا.

وتم التحقيق مع المجرمتين، وكلاهما من بلاكبول في انكلترا، بعدما أبلغت ممرضة طالبة كانت في مكان عمل السلطات عنهما.(lbci)

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