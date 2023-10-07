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الحمليرّوح بعض الزملاء الإشاعات عن وضعك، لكنّك تبقى صلباً وتحديداً في المركز المهم الذي أسنده إليك أرباب العمل.الثورهذا اليوم يفرض عليك أن تنظر إلى الأمور بطريقة أخرى، وأن تتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى ربح.الجوزاءيدعوك هذا اليوم المليء بالسلبيات إلى عدم التورط في قضايا أكبر منك، وخصوصاً أن رياح التغيير بدأت تعصف باتجاهكالسرطانقد يفقدك هذا اليوم الظروف المشجعة على التحرّك والاستثمار وتوظيف الأموال وتحقيق الأرباح.الأسدقد يعرقل طارئ هذا اليوم تقدمك في مجالك المهني، لكنك قادر على تخطي المصاعب مهما تكن شديدة.القوسيحمل إليك هذا اليوم كلمات الإطراء والمديح والتهنئة، فيسطع نجمك وتبدأ بمشروع جديد.الجدييطرأ اليوم ما يبشر بيوم دقيق من التجارب المرة، لكن النجاح يكون حليفك في نهاية المطاف.الدلوحاول ألاّ توظف طاقتك في مشاريع صغيرة لا خطط واضحة لها، وانتظر حتى تعرض عليك المشاريع الكبيرةالحوتقد يطرأ اليوم ما يهدد ببعض المشاريع على الصعيد المهني ويكون المناخ ضاغطاً جداً وملبداً بغيوم المشاكل. (السومرية)