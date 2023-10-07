27
o
بيروت
30
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
11
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
07-10-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
الحمل
يرّوح بعض الزملاء الإشاعات عن وضعك، لكنّك تبقى صلباً وتحديداً في المركز المهم الذي أسنده إليك أرباب العمل.
الثور
هذا اليوم يفرض عليك أن تنظر إلى الأمور بطريقة أخرى، وأن تتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى ربح.
Advertisement
الجوزاء
يدعوك هذا اليوم المليء بالسلبيات إلى عدم التورط في قضايا أكبر منك، وخصوصاً أن رياح التغيير بدأت تعصف باتجاهك
السرطان
قد يفقدك هذا اليوم الظروف المشجعة على التحرّك والاستثمار وتوظيف الأموال وتحقيق الأرباح.
الأسد
قد يعرقل طارئ هذا اليوم تقدمك في مجالك المهني، لكنك قادر على تخطي المصاعب مهما تكن شديدة.
القوس
يحمل إليك هذا اليوم كلمات الإطراء والمديح والتهنئة، فيسطع نجمك وتبدأ بمشروع جديد.
الجدي
يطرأ اليوم ما يبشر بيوم دقيق من التجارب المرة، لكن النجاح يكون حليفك في نهاية المطاف.
الدلو
حاول ألاّ توظف طاقتك في مشاريع صغيرة لا خطط واضحة لها، وانتظر حتى تعرض عليك المشاريع الكبيرة
الحوت
قد يطرأ اليوم ما يهدد ببعض المشاريع على الصعيد المهني ويكون المناخ ضاغطاً جداً وملبداً بغيوم المشاكل. (السومرية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر يهز الوسط الفنّي.. وفاة فنان شهير إثر أزمة قلبية
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفنّي.. وفاة فنان شهير إثر أزمة قلبية
16:35 | 2023-10-07
07/10/2023 04:35:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مجندة اسرائيلية تقع في قبضة المقاومين.. بدت سعيدة وتلتقط سيلفي (فيديو)
Lebanon 24
مجندة اسرائيلية تقع في قبضة المقاومين.. بدت سعيدة وتلتقط سيلفي (فيديو)
07:02 | 2023-10-07
07/10/2023 07:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأ الجميع بخبر ابتعاده.. مغني شهير يعلن توقفه عن الغناء بسبب المرض
Lebanon 24
فاجأ الجميع بخبر ابتعاده.. مغني شهير يعلن توقفه عن الغناء بسبب المرض
15:15 | 2023-10-07
07/10/2023 03:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تحذف صورها مع زوجها وتثير الجدل حول طلاقهما
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تحذف صورها مع زوجها وتثير الجدل حول طلاقهما
09:47 | 2023-10-07
07/10/2023 09:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم تسعيرة السوق الموازية عصرا
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم تسعيرة السوق الموازية عصرا
09:51 | 2023-10-07
07/10/2023 09:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:30 | 2023-10-08
"أسقطوا الأسلحة".. تعرف إلى أول امرأة خطفت نوبل للسلام
15:09 | 2023-10-07
لعشاق إيطاليا... بإمكانكم شراء منزل الأحلام بقيمة يورو واحد فقط!
14:17 | 2023-10-07
بطريقة مهينة جداً.. شرطة "إسرائيل" تعتدي على طاقم صحفي في عسقلان
13:04 | 2023-10-07
هزات قوية ضربت عدّة مناطق.. والعالم الهولندي المثير للجدل يحذّر: ترقبوا المزيد في الأيام المقبلة!
09:35 | 2023-10-07
مقتل سيدة على يد زوجها في كندا.. أرداها قتيلة في منزلهما
03:46 | 2023-10-07
بهدف التسلية خدرتا مرضى أصيبوا بالسكتة الدماغية.. هذا مصيرهما
فيديو
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
10:33 | 2023-10-05
08/10/2023 11:59:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
02:04 | 2023-10-05
08/10/2023 11:59:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
08/10/2023 11:59:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24