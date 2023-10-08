كيف سرق إيلون ماسك الضوء من "فيسبوك" خلال عملية "طوفان الأقصى"؟

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تأخذ منصة X "تويتر سابقاً"، المملوكة لرجل الأعمال الأغنى إيلون ماسك، زمام المبادرة على منافستها فيسبوك، وفي حين أن رهان المنصتين كثافة التحديث وتداول المحتوى المُنشأ من خلال المستخدمين، يبدو أن "إكس" تتقدم عندما يتصارع العالم مع الشكوك.السنوات الأخيرة أثبتت الظاهرة، ومع عملية "طوفان الأقصى" ترسخت الحقيقة بوضوح، إذ كانت "X" صاحبة النصيب الأكبر في تناول الأحداث، سواء من خلال مشاركة الصور والفيديوهات والتغريدات أو من خلال محاولة الوصول للمعلومات، وذلك مقارنة بـ"فيسبوك"؛ لا سيما مع ما يفرضه من قيود مشددة، وبعضها منحاز لجانب إسرائيل.بنية الخوارزميةخوارزميات فيسبوك المصممة لتخصيص المحتوى وفق تفضيلات المستخدم، تصبح عن غير قصد حجر عثرة فى أوقات الأزمات، ورغم أنها تستهدف تقديم تجربة مخصصة، فالواقع أنها تُصفى المعلومات المهمة التي لا تتوافق مع استهلاك المحتوى المعتاد للفرد، هذا التحيز تجاه المشاركة والاتصالات الشخصية يعيق النشر السريع للتحديثات المهمة، وهو الفضاء الذي تتفوق فيه خلاصات تويتر غير المفلترة والتسلسل الزمني.وتأخذ الخوارزمية في الاعتبار مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك اهتمامات المستخدمين، وأنواع المحتوى الذي أعجبهم وشاركوه في الماضي، والعلاقات التي تربطهم بالمستخدمين الآخرين، وقد تعرضت خوارزمية فيسبوك لانتقادات في ضوء تقييد الوصول إلى أنواع معينة من المحتوى، مثل المقالات الإخبارية والمشاركات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والسياسية، ما دفع المستخدمين للتحول إلى تويتر، حيث يشعرون بأنه يمكنهم الحصول على رؤية أكثر دقة وغير متحيزة للأخبار.قوة الهاشتاغظهر استخدام إكس (تويتر سابقاً) المبتكر لعلامات التصنيف "الهاشتاغ" ليُمثّل تغييراً مهماً في قواعد اللعبة، ففي أوقات الأزمات يجد المستخدمون العزاء وتماسك المعلومات عبر الوسوم الشائعة.تلك الآلية تسمح بتتبع التحديثات والحسابات المباشرة والبيانات الرسمية بسهولة، وهي وظيفة يكافح فيسبوك لتقليدها، ويعمل الهاشتاج الآن باعتباره لغة عالمية، تسهم فى توحيد المستخدمين عالمياً، ما يعزز الشعور بالتجربة المشتركة والمتجاوزة للحدود الجغرافية.فيما تعمل ثقافة "إعادة التغريد" عبر إكس على تضخيم الرسائل المهمة، وتضمن انتشار المعلومات الحيوية عالمياً، وتعرض "المواضيع الشائعة" ما يناقشه العالم في أية لحظة، وهو ما يعزز الشعور بالتضامن العالمي، أما على الجانب الأخر يميل "فيسبوك" إلى أولوية المحتوى الفردي، رغم سماحه بالمشاركة، ما يحد من فرص الوصول العالمي أو تحقيق التجربة المجتمعية.حضور النخبةمما لا شك فيه أن وجود النخبة على "إكس" يزيد جاذبية المنصة أثناء الأزمات، إذ يستخدمها المشاهير والسياسيون وقادة الفكر لمشاركة وجهات نظرهم مع الجمهور مباشرة، وتتيح الطبيعة المفتوحة للمحادثات التفاعل مع هذه الشخصيات، ما يخلق إحساساً فريداً بالاتصال والخبرة المشتركة، ورغم أن فيسبوك يستضيف حصته من الشخصيات البارزة، إلا أنه يفتقر إلى السرعة وسهولة الوصول المتحققة لدى غريمه.قيود الريتشأحد الأسباب الرئيسية وراء هيمنة إكس أثناء الأزمات يكمن في طبيعة "الريتش".في الوقت الذي يفرض فيه "فيسبوك" قيوداً على وصول المحتوى، إذ لا تتجاوز نسبة الانتشار 10% من متابعي الحسابات بحسب بعض الدراسات، فإن "ريتش" إكس أكبر كثيراً من ذلك، ما يضمن وصول الأخبار العاجلة إلى جمهور عالمي في ثوانٍ، خاصة أن "فيسبوك" من خلال نهجه الخوارزمي يميل لعرض المحتوى في ضوء أولوية المشاركات وحجم التفاعل واهتمام المستخدمين، وهذا الاختلاف في النهج يمنح "تويتر" ميزة كبرى عندما تكون كل ثانية مهمة.الوصول المباشرأثناء الأزمات، تصبح القدرة على التعامل بشكل مباشر مع أصحاب النفوذ والشخصيات العامة وحتى السلطات، أمراً بالغ الأهمية، تشجع منصة إكس المحادثات المفتوحة، ما يسمح للمستخدمين بالإشارة إلى الشخصيات المؤثرة وإعادة تغريدها والرد عليها، ويُعزز خط الاتصال المباشر شعور المستخدمين بالفورية وحيوية الاتصال، وهو الأمر الذي يكافح "فيسبوك" لتكراره، مع القيود الواقعة عليه بسبب ببنيته المغلقة على الأصدقاء.الطبيعة المجهولةثقافة إكس المتمثلة في السماح للمستخدمين بالعمل تحت أسماء مستعارة، أو بشكل مجهول، توفر مساحة تحريرية لمشاركة المعلومات، وفي أوقات الأزمات يمكن أن يكون ذلك ذا قيمة خاصة، إذ يشعر الأفراد بميل أكبر لمشاركة تجاربهم المباشرة أو الصور والتحديثات دون خوف من التداعيات الشخصية، او المخاطر الأمنية، في حين أن تركيز "فيسبوك" على هوية الاسم الحقيقي قد يمنع بعض المستخدمين من مشاركة المعلومات الحساسة بشكل علني.تحيز الخوارزميةخلال الأحداث الأخيرة ومع فرحة الكثيرين بعملية طوفان الأقصى، ومشاركتهم للعديد من الصور والفيديوهات للأسرى الإسرائيليين أو لمظاهر الإحتفال فى فلسطين، ظهر تحيز الخوارزمية بشكل كبير خاصة مع تقييد العديد من الحسابات وإزالة الكثير من الصور المتعلقة بعملية طوفان الأقصى، وهو الأمر الذى لم يحدث على منصة تويتر، مما دفع الكثيرين للتوجه لمنصة إيلون ماسك لمشاركة الصور والفيديوهات أو حتى للوصول إلى محتوى جديد غير موجود على فيسبوك.لكن هذا الأمر ليس بجديد على فيسبوك، ففي 2021 أيضاً ظهر تحيز المنصة بشكل كبير ضد المحتوى المناصر للقضية الفلسطينية، والمندد بعدوان الاحتلال، بل قامت بحذف مئات الصفحات الناقلة لأحداث فلسطين إضافة إلى تقييد وصول المحتوى المناصر للقضية، فضلا عن الحجب الكامل لكثير من المستخدمين الداعمين للشعب الفلسطيني.وهو ما دفع فيسبوك في النهاية لإصدار بيان اعتذرت فيه بالنهاية وقالت إن ماحدث كان خطأ تقنياً متعلقاً بـ"خوارزميات مراجعة المحتوى" على الموقع، وأن ما حدث من حظر لبعض القصص اليومية والمنشورات وكذلك صور المسجد الأقصى كانت عبارة عن خطأ تقني وفني، وأنها ستعمل على إصلاحه.