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صورة تغزو التواصل بعد هجوم السبت... هل أضاء برج القاهرة بالعلم الفلسطيني؟

Lebanon 24
09-10-2023 | 02:35
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بعد ساعات على الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل انطلاقاً من قطاع غزة السبت، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة زعم ناشروها أنها تظهر إضاءة برج القاهرة بالعلم الفلسطيني.
ويبدو في الصورة برج القاهرة مضاء بالعلم الفلسطيني ليلاً، وفق فرانس برس.
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فيما جاء بالتعليق المرافق: "برج القاهرة يتزين بالعلم الفلسطيني. هنا القاهرة، هنا فلسطين".
 
 


صورة مركبة
 
 
 إلا أن الصورة لا علاقة لها بكل ذلك.
فسرعان ما يرشد البحث عنها عبر محرك غوغل إلى النسخة الأصلية منها منشورة على موقع ويكيميدا كومونز.
كما جاء في النص المرافق لهذه الصورة التي لا أثر فيها لأي علم أنها ملتقطة عام 2010 في العاصمة المصرية.


وقد عمد ناشرو الصورة في السياق المضلل إلى إضافة العلم الفلسطيني إليها.
فيما سبق أن انتشرت الصورة المركبة بسياق مضلل آخر في ايار عام 2021، خلال القصف الإسرائيلي الذي تعرض له قطاع غزة آنذاك.
معارك بين حماس وإسرائيل
 
أتى انتشار هذه الصورة بعد أن شنت حماس هجوماً مباغتاً على إسرائيل صباح السبت، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة وتسلل مئات من عناصرها إلى إسرائيل. كما أسرت عدداً كبيراً من المدنيين والجنود.
في حين تطارد القوات الإسرائيلية مئات المقاتلين الفلسطينيين الذين تسللوا إلى أراضيها وتواصل قصف قطاع غزة. وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من "حرب طويلة وصعبة"، بعدما خلف القتال مع حركة حماس مئات القتلى من الجانبين.


وفي مصر، قُتل إسرائيليان ومصري الأحد عندما أطلق شرطي مصري النار على وفد سياحي إسرائيلي في وسط الإسكندرية (شمال)، بحسب وسائل إعلام محلية. (العربية)
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