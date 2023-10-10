"الاتصال متوقف تماماً".. تطوّر الخلاف بين الأميرين وليام وهاري

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لا يزال الخلاف بين الأميرين وليام وهاري محط اهتمام البريطانيين والصحافة والخبراء الذين يحاولون إيجاد خط لعودة الاتصال والتواصل بين الشقيقين، إلا أن كل الجهود إلى الآن باءت بالفشل.وفي هذا السياق، أكد الخبير الملكي دنكان لاركومب لصحيفة The Sun أن خط الاتصال بين الأميرين "معطّل تماماً والعلاقة بين الملك المستقبلي وشقيقه انقطعت إلى غير رجعة". وأضاف: "أنا متأكد من أن ويليام يشعر بالأسف الشديد لوصول الأمور إلى ما هي عليه الآن، لا سيما أنه كان قريباً جداً من أخيه".ولفت لاركومب إلى أن "ويليام يشعر بالحزن بسبب انهيار علاقته مع هاري، لكنه لن يكون الشخص الذي يقدّم غصن الزيتون، فعلاقتهما كانت متينة كأخوة وكانا يدافعان دائماً عن بعضهما البعض، لكن هاري ارتكب خيانة لا يمكن أي أخ أن يتحملها".إلى ذلك، قال الخبير الملكي إن "والد الأميرين الملك تشارلز لا يزال يحتفظ بقنوات الاتصال مفتوحة، إلا أن ويليام لا يرى نفسه معنياً بهذا الأمر".وفي وقت سابق، أكد خبير العلاقات العامة غريغوري ريخترز، لصحيفة "دايلي إكسبريس" الأميركية، أن على الملك أن يحاول حلّ كل النزاعات مع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، والمُضى قُدماً، لأنه لا يمكنهم الاستمرار في التورط بكل هذه الدراما". (لها)