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أخطاء عليك تفاديها أثناء السفر بالقطار

Lebanon 24
10-10-2023 | 14:00
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يستقل الكثير من محبي السفر القطار أثناء اختيار وجهة سياحية قريبة من حيث المسافة، إلا أنه عند اعتماد هذه الوسيلة للسفر والتنقل يرتكب المسافرين بعض الأخطاء التي قد تجعل الرحلة مليئة بالصعاب. ومن أبرز هذه المشكلات نقلا عن موقع سيدتي نت:

عدم حجز التذاكر مسبقًا

كلما قام المسافر بالحجز مبكرًا، زادت فرصه في الحصول على التذاكر بأقل تكلفة، خصوصًا إذا سافر خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما يكون الطلب مرتفعًا للغاية. يمكن الحصول على أرخص التذاكر في منتصف الأسبوع أي الثلاثاء والأربعاء.

 الوصول متأخرًا

إن السفر على متن القطار لا يشبه تمامًا الركض إلى مترو الأنفاق في اللحظة الأخيرة، على الرغم من أن المسافر ليس مضطرًا للوصول مبكرًا كما يفعل في رحلة الطيران، إلا أنه من الممكن الوصول مبكرًا كي يضمن المساعدة في وضع الأمتعة والجلوس بطريقة مريحة وغير ذلك من الوسائل التي تجعل الرحلة في القطار أكثر راحة.

الإفراط في التعبئة 

إحدى مزايا السفر بالقطار هي القدرة على الاحتفاظ بالمتعلقات الشخصية مع المسافر في جميع الأوقات، ولكن لا يزال من الضروري حزم الأمتعة بذكاء من حيث عدم التعبئة بطريقة مبالغ بها.

الجلوس في المقعد الخطأ

تختلف تخصيصات المقاعد بشكل كبير بين أنظمة القطارات، لذلك من الضروري فهم تفاصيل المقعد بشكل عام والجلوس في المكان الصحيح للمسافر منعًا لحدوث أي خطأ خلال الرحلة. 

التغاضي عن فهم ثقافة القطار المحلية

كما هو الحال عند السفر عبر أي بلد، فإن احترام الثقافة المحلية هو أمر أساسي، حيث أن القطارات في اليابان هادئة للغاية ولا يُسمع أي صوت تقريبًا، قد تكون هناك مناطق مخصصة للتحدث عبر الهاتف المحمول، لذا لا يصح التحدث بصوت عالٍ، ولا يصح السماح للأطفال بالركض، بالإضافة إلى النظافة حيث أنه يمكن تناول المأكولات والمشروبات في القطار، ولكن يجب التأكد من أخذ القمامة ووضعها في صندوق القمامة داخل المحطة.

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