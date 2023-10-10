نصائح ومعلومات للمسافرين عند السياحة في سيدني

سيدني من أجمل المدن في العالم وهي من أجمل وجهات السياحة في استراليا، كما أنها تحتضن الكثير من الأماكن السياحية التي تجذب السياح وهذا ما جعلها تحصل على لقب مدينة السياحة الأولى في العالم لعدة أعوام على التوالي، لذا يمكن تحديد بعض الأمور والنصائح الضرورية التي على المسافر معرفتها قبل السفر إلى سيدني نقلا عن موقع سيدتي نت.

ويعتمد الكثير مما ستفعله في سيدني على الطقس، لذا قد يؤدي التخطيط المسبق المفرط إلى تغييرات في خط سير الرحلة في اللحظة الأخيرة على أي حال، من المحتمل عدم الذهاب للتجديف بالكاياك من مانلي إلى شاطئ سري في الرياح العاتية، وتلك الغروب على السطح تكون أقل متعة في هطول الأمطار الغزيرة.

وينصح بالسماح للجميع بالخروج قبل محاولة ركوب العبارة،لأن الممرات ضيقة إذا كان المسافر يرغب في التقاط الصور والتجول حول السطح الخارجي على متن العبارة، فالبحث عنها ولكن من المهم وضع في الاعتبار أنه بالنسبة للسكان المحليين، هذه هي تنقلاتهم اليومية العادية.

يمكن أن يكون السفر الجوي من وإلى أستراليا، وخاصة سيدني مكلفًا للغاية، إذا تمكن المسافر من التخطيط مسبقًا، فسيحصل على صفقة أفضل بكثير أيضًا، إذا كان المسافر لديه ميزانية محدودة ، فمن الممكن التفكير في حجز رحلة طيران متصلة تتوقف لمدة يوم أو يومين في الطريق، بهذه الطريقة سيتم رؤية أيضًا وجهة أخرى تعد بطاقة أوبال أفضل طريقة لإدارة أموال النقل الخاصة أثناء السفر في سيدني.

تعتبر العبارات وسيلة شائعة من وسائل النقل العام في المدينة، إنه مشهور بين السكان المحليين لأنه أسهل طريقة للانتقال من مكان إلى آخر في سيدني، إنها رخيصة وسريعة وممتعة أيضًا، حيث يمكن الاستمتاع بمناظر الميناء بشكل أفضل في إحدى رحلات العبّارات هذه يمكن حجز ودفع ثمن العبارات باستخدام بطاقة أوبال، اعتمادًا على مدة الرحلة السياحية، يمكن إما شحن البطاقة يوميًا أو حتى أسبوعيًا.