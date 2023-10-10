Advertisement

منوعات

مُسنّة قفزت بالمظلّة وتوفيت بعد أيام!

Lebanon 24
10-10-2023 | 23:21
A-
A+
Doc-P-1116197-638326026738134259.jpg
Doc-P-1116197-638326026738134259.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفيت، دوروثي هوفنر، الثلاثاء، وهي امرأة من شيكاغو تبلغ من العمر 104 أعوام، والتي يمكن أن تؤهلها قفزتها الأخيرة بالمظلة، الأسبوع الماضي، للدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أكبر شخص يقفز من طائرة على الإطلاق، بحسب شبكة "سي أن أن".
Advertisement

وقال، جو كونانت، صديق، هوفنر المقربة، إنه تم العثور عليها متوفية، صباح الاثنين، من قبل الموظفين في مجتمع كبار السن في بروكديل ليك فيو. وأضاف كونانت إن هوفنر ماتت على ما يبدو أثناء نومها، ليلة الأحد.

وقال كونانت، وهو ممرض، إنه التقى هوفنر، التي كان يناديها بالجدة بناء على طلبها، منذ عدة سنوات عندما كان يعمل كمقدم رعاية لمقيم آخر في مركز رعاية كبار السن. وأضاف أنها كانت تتمتع بطاقة مذهلة وظلت متيقظة عقليًا.

وتابع: "لقد كانت لا تعرف التعب. واستمرت في نشاطها الدائم. ولم تكن من الأشخاص الذين يأخذون قيلولة في فترة ما بعد الظهر، أو يفوتون أي مناسبة أو عشاء أو أي شيء آخر. لقد كانت حاضرة دائما. وكانت تتحرك طوال الوقت".

وفي الأول من أكتوبر الجاري، قامت هوفنر بالقفز بالمظلة، ما جعلها تكسر الأرقام القياسية باعتبارها أكبر لاعبة قفز بالمظلات في العالم، بحسب الشبكة.

وقفزت من طائرة من ارتفاع 13500 قدم (4100 متر) في "سكاي دايف شيكاغو" في أوتاوا، إلينوي، على بعد 85 ميلاً (140 كيلومترًا) جنوب غرب شيكاغو.

وقالت هوفنر للحشد الذي كان في انتظارها بعد لحظات من هبوطها: "العمر مجرد رقم".

ووفقا للشبكة، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقفز فيها هوفنر من طائرة، فقد سبق لها وقامت بالأمر عندما كان عمرها 100 عام.

وقال كونانت إنه كان يعمل على إعداد الأوراق للتأكد من أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية ستصادق على هوفنر بعد وفاتها كأكبر لاعبة قفز بالمظلات في العالم، لكنه يتوقع أن يستغرق ذلك بعض الوقت.

وأوضحت "سي أن أن" أنه تم تسجيل الرقم القياسي الحالي في مايو 2022 من قبل سيدة سويدية تبلغ من العمر 103 أعوام.

وقال كونانت إن هوفنر لم تقفز بالمظلة لتحطم الرقم القياسي، بل لأنها استمتعت تمامًا بقفزتها الأولى لدرجة أنها أرادت القيام بذلك مرة أخرى.

ووفقا للشبكة، سيتم إقامة حفل تأبين لهوفنر في أوائل تشرين الثاني. (الحرة)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:41 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:03 | 2023-10-11
22:53 | 2023-10-10
16:00 | 2023-10-10
14:37 | 2023-10-10
14:00 | 2023-10-10
09:39 | 2023-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24