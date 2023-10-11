بسبب نزاع قضائي.. "يوتيوب" يحجب أغاني محمد الموجي

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حجب موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، مجموعة من أغاني الموسيقار الراحل محمد الموجي، الموجودة عبر القناة الخاصة بشركة "مزيكا"، وذلك على خلفية نزاع قضائي بين الورثة والمنتج محسن جابر مالك الشركة.وجاء ذلك بناءً على الدعوى التي أقامها "أمين" نجل الموسيقار، مؤخراً، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصطفى جابر، مدير شركة "ستارز للإنتاج الفني"، وشقيقه المنتج محسن جابر، صاحب شركة "عالم الفن"، وطالب فيها بـ"حقه" في استغلال ألحان وأغاني وموسيقى والده والتي حصل عليها الأخير، من بعض ورثة الراحل وليس جميعهم.ومن جهته، قال المحامي ياسر قنطوش، المستشار القانوني لأمين محمد الموجي، في بيان صحافي، إنّ: "المحكمة الاقتصادية نظرت في الدعوى التي أقامها موكلي، وجاء نتيجتها حجب عدد من أغاني والده على قنوات شركة مزيكا عبر يوتيوب".وأرسل أمين محمد الموجي إنذاراً قضائياً إلى مصطفى جابر، في آب الماضي، يطالبه بعدم استغلال ألحان الموجي، كونه لم يحصل على موافقة الورثة، إلا أن "جابر" لم يستجب للأمر.وجاء في الإنذار، أن الموسيقار محمد الموجي، توفي عام 1995، وانحصر إرثه الشرعي في زوجته "فهيمة" وتستحق ثمن تركته، أما أولاده "أمين"، و"الموجي الصغير"، و"ألحان"، و"أنغام"، و"يحيى" و"إلهام" يستحقون باقي التركة.وفي عام 2005 توفيت الزوجة، لتنحصر التركة على الأبناء فقط، وفي 30 حزيران عام 2020، توفيت "ألحان"، لينتقل إرثها إلى أشقائها.وتعاقد مصطفى جابر مع بعض ورثة محمد الموجي، عام 2005، لاستغلال نصيبهم في المصنفات الفنية المملوكة للموجي بما تشمله من أغانٍ وموسيقى.ومن جانبه، يعتزم المنتج محسن جابر، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أمين الموجي، خلال الأيام المقبلة، بسبب الأضرار والخسائر التي لحقت به، على خلفية حظر أعمال محمد الموجي عبر "يوتيوب"، إذ سيطالبه بتعويض مادي ضخم.وقال حسين مصطفى، المستشار القانوني لشركة "صوت الفن"، إنّ: "محمد الموجي سبق وتنازل عن حقوق الاستغلال المالي لألحانه لصالح موكلي، وتقاضى حقوقه المالية عنها، ومن ثم فليس لابنه أي حقوق أو مستحقات لدينا".وأكد أن "قرار حجب بعض أعمال محمد الموجي، عبر يوتيوب، بادعاء أن له مستحقات مالية، فهو أمر مخالف للحقيقة، ويعرضه للمسائلة القانونية، ويعتبر تعدياً جسيماً على حقوق الشركة".ورد المستشار ياسر قنطوش، في بيان صحافي لاحق، على مزاعم المنتج محسن جابر، مؤكداً أن "محمد الموجي، سبق وتنازل لصالح (صوت الفن) عن حقوق استغلال أعماله المطبوعة على شرائط الكاسيت والأسطوانات، وليس الأعمال الموجودة عبر وسائل الديجيتال".وأضاف أن "محسن جابر، سبق وحصل على توقيع ورثة الموجي، بعد رحيله، باستثناء نجله أمين، وذلك بغرض استغلال أعماله عبر يوتيوب وغيرها، الأمر الذي تسبب في أضرار مادية جسيمة لأمين وأسرته"، متسائلاً بقوله: "لماذا تعاقدت بعد وفاة الموجي مع بعض الورثة، عام 2005، وحصلت منهم على تفويض باستغلال هذه الحقوق، رغم أنك تزعم بأن لديك تنازلاً من الموجي نفسه".وأشار إلى أن ابنة أمين الموجي، ستعقد مؤتمراً صحافياً، خلال الأيام القليلة المقبلة، لعرض آخر تطورات الأزمة، بجانب استعراض ملابسات القضية كافة.يذكر أن محمد الموجي، الذي ولد 4 أذار 1923، له رصيد كبير من الأعمال الموسيقية، تجاوزت 1500 لحن، وشارك في اكتشاف بعض الأصوات الغنائية الكبيرة، مثل هاني شاكر وأميرة سالم، قبل أن يرحل تاركاً تراثاً من الألحان العربية.وتعاون الموجي، مع نجوم الغناء والشعر في مصر والوطن العربي، منهم عبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، وشادية، وصباح، وفايزة أحمد، ونجاة الصغيرة، ووردة، إضافة لنجوم الخليج طلال مداح، والأمير عبد الله الفيصل، والأمير بدر بن عبد المحسن وغيرهم.