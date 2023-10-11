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تعرف على 6 أسباب للانحراف المفاجئ للمركبة أثناء القيادة

Lebanon 24
11-10-2023 | 16:00
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يواجه قائدي المركبات أحيانًا بعض المشاكل والمخاطر أثناء القيادة على الطرق، ويعد الانحراف المفاجئ للمركبة أحد أبرز الأمور الخطرة التي قد تواجه السائقين، وذلك لاحتمال تسببها في وقوع الحوادث المرورية.

ونظرًا للخطورة الكبيرة لهذه المشكلة على حياة قائدي المركبات والمرافقين لهم، كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي، عن مسببات الانحراف المفاجئ للمركبة على الطريق أثناء القيادة، لتعزيز السلامة المرورية وللحفاظ على سلامة الجميع.

وأوضح المرور السعودي من خلال إنفوجراف نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، عن 6 مُسببات للانحراف المُفاجئ للمركبة أثناء القيادة على الطريق، وفيما يلي نستعرضها لكم هنا.

أسباب الانحراف المفاجئ للمركبة

تهالك إطارات المركبة أو أن تكون غير مضغوطة بشكل كاف.

القيادة بسرعات أعلى من المحددة على الطريق.

إهمال استخدام الإشارات الضوئية للمركبة عند تغيير المسار.

الانشغال وعدم الانتباه أثناء القيادة.

إهمال إجراء الفحص الدوري الشامل للمركبة.

هطول الأمطار الكثيفة على الطريق.

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