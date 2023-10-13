استمتع بشهر عسل ممتع في أجمل جزر كرواتيا

كرواتيا وجهة جذابة للاستكشاف في أوروبا، وهي مليئة بالمدن التاريخية والجزر الخلابة المثالية لقضاء شهر عسل رومانسي، أهمها نقلا عن موقع سيدتي نت:

هفار

تقع جزيرة هفار المشرقة في وسط أرخبيل دالماسي، وتتميز بحقول الخزامى العطرة المذهلة، والساحل الجميل من الخلجان المنعزلة، والأجواء العالمية. تتمتع هفار بسمعة طيبة، تُعرف بأنها أفضل مكان لقضاء العطلات للأثرياء والمشاهير.

تُحيط مدينة هفار القديمة التاريخية بجدران تعود إلى القرن الثالث عشر – وهي تستحق الاستكشاف إذا كنت تقدر الهندسة المعمارية الرائعة لعصر النهضة.

توجه إلى مدن ستاري غراد وفربوسكا للاستمتاع بالهدوء والمناظر الطبيعية الرائعة. من الجزء العلوي من Fortica Fortress، يمكنك الاستمتاع بمناظر خلابة ومناظر البحر الأبيض المتوسط النموذجية للمنازل المطلية باللون الأبيض والتلال الخضراء المورقة والبحر الفيروزي حتى جزر باكليني.

كوركولا

تفتخر كوركولا بالعديد من الشواطئ الممتازة والمناظر الطبيعية الخلابة وكرم الضيافة. إنها ثاني أكبر جزيرة في البحر الأدرياتيكي من حيث عدد السكان (بعد كرك)، ويشاع أنها مسقط رأس المستكشف الأسطوري ماركو بولو. تعد مدينة كوركولا من أهم مناطق الجذب السياحي بالجزيرة: مدينة حصن تاريخية بها شبكة جذابة من الشوارع المرصوفة بالحصى التي تعود للقرون الوسطى حيث ستجد عددًا لا يحصى من المحلات والمقاهي والمطاعم.

قم بزيارة Pupnat، أقدم مستوطنة في الجزيرة، للاستمتاع بالهندسة المعمارية التقليدية التي يعود تاريخها إلى قرون. اهرب إلى قرية لومباردا، الواقعة على الطرف الشرقي من كوركولا، للسباحة والغطس والاستحمام الشمسي في الخلجان الجميلة المحاطة بالخضرة العطرية.

براك

تعد براك أكبر جزيرة في دالماتيا وثالث أكبر جزيرة في البحر الأدرياتيكي، وهي جزيرة ذاتية الاستدامة بالكامل تقدم مناظر طبيعية رائعة وتاريخًا غنيًا.

تعد مدينة Pucisca الساحلية الخلابة نقطة جذب شهيرة بسبب خليجها الجميل. كما أنها موطن لمدرسة Stonemasonry School and Quarry، حيث تم استخدام الحجر الجيري الأبيض لبناء قصر دقلديانوس الشهير في سبليت والبيت الأبيض بواشنطن العاصمة. تجول على طول كورنيش بول الجذاب على الواجهة البحرية واسترخ على الشاطئ الأكثر شهرة في كرواتيا – زلاتني رات.