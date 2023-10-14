مواليد هذه الأبراج لا يتفقون على الإطلاق.. هل أنتم من بينها؟

مواليد هذه الأبراج قد لا يتفقون مع بعضهما البعض ولكن هذا لا يعني بأن لا تجرب حظك، في الواقع إذا كنت معجباً بشخص من برج مختلف عنك، ولكنك حاولت تغيير طباعك فقد يقوم هو الأخر بتغير طباعه حتى تلتقيا عند نقطة تفاهم، في النهاية الحب يصنع المعجزات، أليس كذلك.

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برج الحمل والسرطان - برج الحمل مندفع وصريح، بينما برج السرطان حساس وشخصي يحب المنزل. غالبًا ما يتصادمان حول أساليب واحتياجات الاتصال المختلفة.

برج الثور والأسد - برج الثور متأصل ومتملك، بينما برج الأسد متوهج ويبحث عن الاهتمام. يمكن أن يواجهوا صعوبة في فهم احتياجات ودوافع بعضهم البعض.

برج الجوزاء والعقرب - مواليد الجوزاء اجتماعيون ومحبون للمغازلة، بينما مواليد برج العقرب عاطفيون وشخصيون. يمكن أن يجدوا أن شخصيات بعضهم البعض ساحقة أو مستنزفة للغاية.

برج العذراء والحوت - برج العذراء شخص انتقادي ومثالي، بينما برج الحوت حالم ومثالي. قد يجدون صعوبة في رؤية معظم الأشياء وجهاً لوجه.

برج القوس والجدي - مواليد القوس مغامرون وبعيدون عن الهموم، بينما مواليد الجدي طموحون وعمليون. يمكن أن يجدوا أن أنماط حياة بعضهم البعض غير متوافقة للغاية.