الحمل:
تتصرّف بفجاجة وغضب وربما تعاني سوء تفاهم في المجال المهني مع بعض الزملاء الجدد.
الثور:
لا تحاول إقناع أحد بالانضمام إلى مشاريعك، ولا تظهر الانفعالات والمشاعر السلبية.
الجوزاء
الأجواء ملّبدة بالغيوم والمصاعب وتعاني بعض العداوات والشراسة من قبل أحد الزملاء الحسود من نجاحك الباهر، فتحاشاه.
السرطان:
القمر المكتمل يحذرك من أية شبهة أو أي عمل غير قانوني أو من تصرفات طائشة، وحاول أن توظف جهودك في سبيل تطوير قدراتك المهنية.
الأسد:
يخفّ الضغط ويعدك هذا اليوم بفرص أفضل لايجاد التسويات والحلول لبعض المشاكل الصغيرة لكن المزمنة
العذراء:
قد تجد اسمك على لائحة الشرف أو لائحة المرشحين لمراكز عالية أو لترقية.
الميزان:
يخفّ الوهج السابق هذا اليوم وتكثر الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقك، فتجد نفسك محاطاً بملفات ضخمة.
العقرب:
قد تضطرب أوضاعك المادية بعض الشيء، وتميل إلى الحذر في التعاطي في الشأن العام.
القوس:
يشير هذا اليوم الى جو متشنّج يجب أن تنتبه له أكثر من العادة، وحاول ألا تختلط بالزملاء كثيراً تفادياً لإثارة المشاكل.
الجدي:
القمر المكتمل في برج الحمل يثير بعض الحساسيات، ويجعلك تواجه أوضاعاً دقيقة، فتحاشَ الجدال ولا تناقش الموضوعات العالقة تحت وطأة الغضب.
الدلو:
تخفّ الاحتكاكات مع الزملاء، ويتركز البحث على أمور تتعلق باستثمارات تبقى محور اهتمامك.
الحوت:
القمر المكتمل في برج الحمل يضيء على مسألة مالية تنجزها، أو يتحدث عن فرصة مهنية قد تتلقاها. (السومرية)