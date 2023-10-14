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الحمل:تتصرّف بفجاجة وغضب وربما تعاني سوء تفاهم في المجال المهني مع بعض الزملاء الجدد.الثور:لا تحاول إقناع أحد بالانضمام إلى مشاريعك، ولا تظهر الانفعالات والمشاعر السلبية.الجوزاءالأجواء ملّبدة بالغيوم والمصاعب وتعاني بعض العداوات والشراسة من قبل أحد الزملاء الحسود من نجاحك الباهر، فتحاشاه.السرطان:القمر المكتمل يحذرك من أية شبهة أو أي عمل غير قانوني أو من تصرفات طائشة، وحاول أن توظف جهودك في سبيل تطوير قدراتك المهنية.الأسد:يخفّ الضغط ويعدك هذا اليوم بفرص أفضل لايجاد التسويات والحلول لبعض المشاكل الصغيرة لكن المزمنةالعذراء:قد تجد اسمك على لائحة الشرف أو لائحة المرشحين لمراكز عالية أو لترقية.الميزان:يخفّ الوهج السابق هذا اليوم وتكثر الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقك، فتجد نفسك محاطاً بملفات ضخمة.العقرب:قد تضطرب أوضاعك المادية بعض الشيء، وتميل إلى الحذر في التعاطي في الشأن العام.القوس:يشير هذا اليوم الى جو متشنّج يجب أن تنتبه له أكثر من العادة، وحاول ألا تختلط بالزملاء كثيراً تفادياً لإثارة المشاكل.الجدي:القمر المكتمل في برج الحمل يثير بعض الحساسيات، ويجعلك تواجه أوضاعاً دقيقة، فتحاشَ الجدال ولا تناقش الموضوعات العالقة تحت وطأة الغضب.الدلو:تخفّ الاحتكاكات مع الزملاء، ويتركز البحث على أمور تتعلق باستثمارات تبقى محور اهتمامك.الحوت:القمر المكتمل في برج الحمل يضيء على مسألة مالية تنجزها، أو يتحدث عن فرصة مهنية قد تتلقاها. (السومرية)