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لسبب غير معروف... قطع رأس أحد أبرز نجوم السينما الإيرانية وزوجته في غرب طهران

Lebanon 24
15-10-2023 | 01:41
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أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية اليوم الأحد العثور على جثة أحد أبرز نجوم السينما في البلاد بمدينة كرج غرب العاصمة طهران.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة "إيسنا" عن رئيس بيت السينما في إيران محمد مهدي عسكربور، قوله إنه تم "العثور على المخرج السينمائي الشهير داريوش مهرجوي وزوجته وحيده محمدي فر مقتولين في منزلهما بأطراف مدينة كرج غرب العاصمة طهران".
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من جانبها، أكدت قوات الشرطة في محافظة البرز ومركزها مدينة كرج، مقتل المخرج السينمائي وزوجته.
وأوضح قائد شرطة البرز، سردار حميد هيدافاند أنه: "تم الإبلاغ عن هذا الحادث إلى مركز الطوارئ التابع للشرطة 110 في وقت متأخر من ليل السبت، ومع تواجد الضباط في مكان الحادث، تم التأكد من مقتل داريوش مهرجوي وزوجته في الفيلا الخاصة بهما الواقعة في زيبادشت مشكين آباد في كرج".
وأكد المسؤول الإيراني صحة الأخبار القائلة إنه تم قطع رأس مهرجوي منوها: "هذه الجريمة حدثت لسبب غير معروف على يد شخص أو أشخاص مجهولين، ولا يزال الدافع وراء القتل مجهولا. وتشير الأدلة إلى أن الوفاة كانت نتيجة لإصابات ناجمة عن الأسلحة الباردة في الرقبة وأجزاء من الجسم".
وأفادت مواقع إخبارية بأن المخرج داريوش كان قد تلقى قبل أيام قليلة تهديدات بقتله عبر منصة "انستغرام".

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