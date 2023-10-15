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منوعات
تجاوز السرعة المحددة.. فتلقى غرامة بقيمة 1.4 مليون دولار!
Lebanon 24
15-10-2023
|
15:41
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تلقى رجل مخالفة سرعة بلغت غرامتها مليونا وأربعمائة ألف دولار، لكن المسؤولين في ولاية جورجيا الأميركية يقولون إن الرقم لا يعدو أن يكون مجرد ملء خانة ولا يمثل قيمة الغرامة الفعلية.
وقال كونور كاتو لمحطة ”دبليو إس ايه في- تي في” التلفزيونية المحلية إنه تلقى الغرامة بعد إيقافه لقيادته السيارة بسرعة 145 كلم/ساعة في منطقة غير مسموح بتجاوز سرعة 9 كلم/ساعة فيها.
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واتصل الرجل بمسؤولي المحكمة ظناً منه أن ثمة خطأ مطبعي، لكن من رد عليه أبلغه بأنه إما أن يدفع قيمة الغرامة أو يمثل أمام المحكمة في كانون الأول المقبل.
ويقول مسؤولو سافانا إن أي شخص يضبط وهو يقود بسرعة تزيد عن ستة وخمسين كلم/ساعة فوق الحد الأقصى للسرعة، يجب أن يمثل أمام المحكمة، كي يحدد قاض له الغرامة الفعلية.
وأوضح المسؤولون أن الرقم الذي تلقاه كاتو لا يعدو أن يكون مجرد رقم وهمي آلي بدلا من ترك خانة الغرامة خالية.
وغرامات تجاوز السرعات المقررة لا تزيد بأي حال من الأحوال عن ألف دولار بالإضافة إلى تكاليف قد تفرضها الدولة.
وقال المسؤولون لمحطة ”دبليو إس ايه في- تي في” إن المحكمة تعمل على تعديل نصوص رسائل الغرامات التي ترسل آلياً تفادياً لمواقف ملتبسة كهذه مستقبلاً.
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