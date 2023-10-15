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برجك اليوم

Lebanon 24
15-10-2023 | 23:05
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الحمل
القمر المكتمل في برج الميزان يواجه أورانوس والقمر في برجك، فتقدم على خطوات كبيرة، لكن بعض التريّث من شأنه أن يعزّز قدراتك وثقة الآخرين بك
الثور
اتصالاتك ناجحة جداً وتتخذ بعداً جديداً، ما يشعرك بالقوة، وتنطلق بمشروع أو تحتفل بجديد
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الجوزاء
يحمل إليك هذا اليوم انطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك
السرطان
 تتوضح الصورة أمامك، بفضل مساعدة الزملاء الذين يكترثون لأمرك بعيداً عن أي غايات
الأسد
من اليوم فصاعداً قد تجبر على العمل مع زملائك كفريق واحد، ما يترك آثاراً إيجابية على أجواء العمل
العذراء
عليك أن تبذل مزيداً من الجهد والوقت في العمل، لأن ذلك يكون في مصلحتك في الأيام المقبلة
الميزان
عليك ان تحافظ على مشاريعك سرّية ابتداء من اليوم، حتى تتجنّب الاعتراض والاحتجاج
العقرب
حاول أن تكون أكثر تعقلاً لتحتفظ بمنصبك الرفيع في العمل، وهذا يفرض عليك المرونة وعدم التسرّع في اتخاذ القرارات
القوس
القمر المكتمل يحثك على تنفيذ بعض الأفكار والخطط، ويوفر لك الدعم المطلوب ويحمل إليك مفاجأة سارة
الجدي
تتوصل شيئاً فشيئاً إلى تحقيق المشروع الذي انتظرته طويلاً، لكن يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة على الوضع
الدلو
لا تترك الضغوط تثنيك عن عزمك وتحقيق المشاريع التي تخطط لها، ولا تضيّع جهودك سدى
الحوت
انطلاقة مهمة هذا اليوم نحو مشاريع كبيرة وبانتظارك نجاح مهني قد يساعدك على تطوير قدراتك
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