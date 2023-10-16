يشبه الكائنات الفضائية... علماء يرصدون حشرة غريبة في هذا البلد

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اكتشف باحثون في أميركا الجنوبية مؤخراً، نوعاً جديداً من الدبابير غريبة الشكل، داخل إحدى المحميات ‏الوطنية في منطقة الأمازون في بيرو، وهي واحدة من أكثر الغابات المطيرة تنوعاً بيولوجياً في العالم.‏وتم رصد الحشرة داخل محمية "Allpahuayo-Mishana"، ويتسم الدبور الجديد الذي مُنح اسم "كابيتوجوبا أمازونيكا"، بأنه يلسع ويمتص الدماء، ويضع يرقاته تحت جلد فرائسه.