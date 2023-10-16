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يشبه الكائنات الفضائية... علماء يرصدون حشرة غريبة في هذا البلد

Lebanon 24
16-10-2023 | 00:28
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اكتشف باحثون في أميركا الجنوبية مؤخراً، نوعاً جديداً من الدبابير غريبة الشكل، داخل إحدى المحميات ‏الوطنية في منطقة الأمازون في بيرو، وهي واحدة من أكثر الغابات المطيرة تنوعاً بيولوجياً في العالم.‏
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وتم رصد الحشرة داخل محمية "Allpahuayo-Mishana"، ويتسم الدبور الجديد الذي مُنح اسم "كابيتوجوبا أمازونيكا"، بأنه يلسع ويمتص الدماء، ويضع يرقاته تحت جلد فرائسه.
 
وإسم الدبور هو مزيج من كلمتي "كابيتو" وتعني بصلة كبيرة، و"جوبا" لأن الدبور الجديد يشبه الدبابير من جنس جوبا.

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