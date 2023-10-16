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بسبب العدوان على غزة.. تأجيل الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية

Lebanon 24
16-10-2023 | 03:24
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أعلنت وزارة الثقافة المصرية تأجيل انطلاق الدورة الـ32 من مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية، الذي كان مقررا أن تنظمه دار الأوبرا المصرية.
وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني أعلنت عن قرارها الأحد، مؤكدة أن المهرجان سينطلق في موعد جديد يحدد لاحقا، خاصة أن الدورة كانت ستنطلق في الـ 24 من شهر تشرين الاول الجاري، وتستمر حتى الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل.
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إلا أن توتر الأوضاع في المنطقة تسبب في تأجيل العديد من الفعاليات الفنية التي كانت ستقام خلال هذا الشهر، وعلى رأسها مهرجان الجونة السينمائي، وعدد من الحفلات الغنائية لكبار النجوم في مصر والوطن العربي.
دورة هذا العام من المهرجان كان مقررا لها أن تحيي حفل افتتاحها المطربة السورية أصالة، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، على أن تقام احتفالية مئوية لفنان الشعب سيد درويش.


ويقدم فيها الموسيقار المصري عمر خيرت معزوفة افتتاحية، كما يشارك حفيد سيد درويش في العزف، على أن يكون الغناء من نصيب المطربة أصالة.
كما كان مقررا أن يشهد الافتتاح تكريم الموسيقار عمر خيرت وصلاح الشرنوبي والراحل أحمد الحجار، وفؤاد زبادي وعازف الكولة عبد الله حلمي وعدد آخر من رموز الموسيقى العربية.
دورة هذا العام تقام تحت رئاسة الموسيقار هاني فرحات، وتشهد المشاركة الأولى لبعض النجوم، أبرزهم حمزة نمرة وتامر عاشور، كما تتواجد أنغام بعد غياب طويل.
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