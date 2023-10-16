في الـ 2024 هذه الأبراج ستكون الأوفر حظاً على الصعيد العائلي

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مع اقتراب السنة الحالية من أشهرها الأخيرة، سيحمل العام 2024 تحدياته الخاصة وآمالاً جديدة ويعتبر عام ازدهار قوي جداً بالنسبة للأبراج. الكواكب موزعة بالتساوي بين النصفين الشمالي والجنوبي وبالتالي سيكون للعوامل النفسية والشخصية أهميتها وستمنحك الطاقة والثقة بالنفس من أجل المضي قدماً.من برج الحمل إلى برج الحوت اكتشفوا أهم توقعات الأبراج لعام 2024 على الصعيد العائلي:برج الحملسيبدأ العام بشكل إيجابي بالنسبة للحياة الأسرية حيث تسود الديناميكيات المتناغمة. ومع ذلك فإنّ الاهتمام بصحة والديك سيكون ضرورياً مع تقدم العام.برج الثوربالانتقال إلى الحياة الأسرية، فإن بداية العام تبشر بالخير، على الرغم من المخاوف الصحية المحتملة لوالديك مع اقتراب نهاية العام.برج الجوزاءقد تواجه الأسرة توترات متزايدة في العام 2024، مما يستدعي اليقظة الذهنية. قد تظهر الحياة الأسرية بعض الضعف في المرحلة الأولية، ومن المحتمل أن تصبح سلامة أحد أفراد عائلتك نقطة قلق. من المحتمل أن تظهر تصرفاً حنوناً تجاه إخوتك. ضمان رفاهية العائلة أمر بالغ الأهمية. يُنصح بالتركيز المتزايد في الفترة ما بين 23 نيسان و 1 حزيران.برج السرطانسوف تتمتع الحياة العائلية ببداية مواتية لهذا العام، مع التأثير الخيري لكوكب المشتري، مما يعزز الدعم من أفراد الأسرة الأكبر سناً. سيكون الأشقاء بمثابة ركيزة للتشجيع، ولكن لا ينبغي التغاضي عن المخاوف المحتملة المتعلقة بعائلتك.برج الأسدتوقع تحسناً في علاقتك مع عائلتك. سيكون الحفاظ على اليقظة بشأن صحتك أمراً ضرورياً. سوف تسفر بداية العام عن مزيج من النتائج للحياة الأسرية، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في الانسجام العائلي ويستدعي دراسة متأنية.برج العذراءبعد الأول من أيار ، سينتقل كوكب المشتري إلى منزلك التاسع، بالإضافة إلى ذلك، قد تنشأ احتمالات لأخبار مشجعة تتعلق بالأطفال. سوف تتجسد تأثيرات الكواكب مثل الشمس والمريخ في المنزل الرابع خلال بداية العام. من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ظهور بعض التوترات العائلية التي قد تؤثر لاحقاً على حياتك الرومانسية.برج الميزانتبشر بداية العام 2024 بالخير للحياة الأسرية. وجود الزهرة وعطارد في المنزل الثاني سيسهل بناء مكانة خاصة في قلوب أفراد عائلتك من خلال التعبيرات اللطيفة.برج العقربمن الناحية العائلية، من المتوقع أن يكون هذا العام متوازناً إلى حد ما. قد يتطلب وجود زحل في المنزل الرابع المزيد من وقتك، مما قد يحد من توفرك في الأمور العائلية.برج القوسقد تشهد ديناميكيات الأسرة تقلبات منذ بداية العام بسبب وجود زحل في المنزل الثالث. يُنصح بتقوية الروابط العائلية كنقطة محورية في جهودك، مما يوفر إمكانية النجاح على مدار العام.برج الجديكوكب المشتري، الذي يقيم في المنزل الرابع حتى 1 أيار ، لن ينشر السعادة في حياتك العائلية فحسب، بل سيساهم أيضاً في إنجازاتك المهنية.برج الدلوبعد الأول من أيار ، عندما ينتقل كوكب المشتري إلى منزلك الرابع، فإنه سيعزز العلاقات الأسرية المتناغمة.برج الحوتقد تمثل الحياة الأسرية تحديات مستمرة، لذا ينصح باتباع نهج حذر. بعد الأول من مايو، يمكن أن يبشر انتقال كوكب المشتري إلى المنزل الخامس بالتطورات المتعلقة بالعائلة.(الجميلة)