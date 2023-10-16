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أخبرت زوجها بأنها ذاهبة إلى "ستاربكس".. فانتهى بها الأمر في ديزني لاند

Lebanon 24
16-10-2023 | 11:00
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أكدت سيدة أميركية لزوجها مازحة إنها ستتناول القهوة مع صديقتها في ستاربكس، وانتهى بها الأمر في ديزني لاند.

 وشاركت آشلي بيريرا، التي تنشر عبر الإنترنت تحت اسم @ashleyepereira مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم فيه أنها وإحدى صديقاتها أخبرتا زوجيهما أنهما ذاهبتان إلى ستاربكس، لكن الزوجتين وجدتا ثغرة لتتمكنا من السفر إلى كاليفورنيا لتناول مشروباتهما المثلجة المفضلة.
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وفي المقطع، الذي حصل على أكثر من 30 ألف إعجاب، قامت آشلي بالتصوير من نافذة رحلتها قبل التوجه إلى فرع ستاربكس في ديزني لاند وطلبت مشروبين لها ولصديقتها. 
وكتبت في الجزء العلوي من المقطع: "أخبرنا زوجينا بأننا سنذهب إلى ستاربكس، لكننا لم نذكر أي فرع".

وفي مقطع آخر، شوهدت آشلي وصديقتها وهما تستمتعان بالمزيد من القهوة والوجبات الخفيفة أثناء تواجدهما في متنزه الملاهي في أنهايم، كاليفورنيا، بما في ذلك الأطعمة التقليدية التي تحمل طابع ميكي ماوس والمزيد من الحلويات الموسمية بمناسبة عيد الهالوين، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.

وعلقت آشلي على هذه المغامرة بالقول: "عندما ترضي حاسة التذوق لديك، يكون قلبك سعيداً. لقد قضينا وقتاً سعيداً أثناء تناول الطعام في طريقنا عبر ديزني لاند".

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