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7 نقاط أساسية تجعلك مديراً محبوباً وناجحاً

Lebanon 24
16-10-2023 | 14:00
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المدير هو حجر الأساس الذي يعمل على تأسيس الفريق كما يشاء، ووفقًا لما جاء في موقع" achievers"، إليكم أبرز النصائح التي تجعلك مديرًا ناجحًا محبوبًا.

على الندير أن يتحلى ببعض الصفات الجيدة في الإدارة بالإضافة إلى تميزه ببعض الصفات والحزم، والمسؤولية، والشفافية، واتخاذ القرارات.
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التركيز على بناء الفريق
من أساسيات النجاح عند المدير هو أن يعمل على بناء فريق ناجح، لا يحاول أن ينعزل عنهم أو ينعزلوا عنه، على الرغم أنه يتعامل مع  كل موظف كانه فرد بمفرده، لكن الأفضل أن يتعامل على أن الجميع واحد وجميعًا فريق عمل لابد أن نحصل على النجاح في حالة تحقيق هذه النقطة سوف تحصل على موظفين أكثر إنتاجية.
اعمل على مهارات الاتصال لديك
تعد المراسلة الواضحة جزءًا أساسيًا من مجموعة مهاراتك في الإدارة، لذا ركزعلى ما تريد أن تسمعه من موظفيك، وحافظ على أن يكون هناك إتصال بصري عند التجمعات .
اطلب التعليقات
لكي تكون مدير ناجح ومحبوب مع موظفيك حاول أن تطلب التعليقات على ما يحدث  بين الفريق لكي لا يدخل أحد أفراد الفريق في العزلة، أيضًا يجعلك على دراية بالمشكلات قبل أن تصاعد، وأيضًا التعليقات من أفضل الطرق التي تفتح  الباب أمام أفكار جديدة ومبتكرة.
ضع معايير عالية
أفضل طريقة للحصول على أداء رائع من فريقك هي أن تكون واضحًا بشأن توقعاتك العالية تجاه ولا تحاول أن تقلل من شأنه، لذا  عندما تجعل موظفك يشعر بأنه على قدر كافٍ من الثقة العالية تجعله يزيد من الإنتاجية ويبحث  في أكثر من طريقة.

التفويض بفعالية
تفويض المهام من النقاط الأساسية التي تجعلك مدير ناجح، لذا أحرص على أن يكون هناك تفويض بينك وبين الزملاء بشكل كبير وأكثر وضوحًا، وحاول أن تقوم بإعداد فريق ناجح، واعطي لهم فرص في الشغل على موضوعات جيدة بعد أن يتم التدريب عليها بشكل جيد.

تجنب الصراعات بين الإدارات
دائمًا يعرف أن الصراعات والحروب تؤدي إلى الفشل في العمل، لذا عليك أن تتحلى بالمرونة، وأن تبتعد عن خلق صراعات بينك وبين الموظفين، وحافظ على التعاون بينك وبين الفريق.

التعرف على موظف وتقديره
لابد أن تكون مدير على قدر كافٍ من الذكاء وتقوم بالتعارف على موظفك ومحاولة التعامل معه والحرص على تقديره وإظهار جهده لكي تجعله يتشجع أكثر  ويشعر بالتقدير فيقوم بتقديم أكثر وأكثر، لذا أحرص على أن تعطي كل شخص حقة المعنوي لتعزيز الثقة الإيجابية في مكان العمل، ما يساعدك كمدير على بناء العلاقات الطيبة بينك وبين موظفيك.
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