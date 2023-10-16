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بالفيديو: كنغر يشعل مواقع التواصل... حاول إغراق كلب وضرب صاحبه!

Lebanon 24
16-10-2023 | 23:56
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انتشر مقطع فيديو مبكٍ مضحك لشاب يهرع لإنقاذ كلبه من الغرق على يد حيوان الكنغر في أستراليا.


واستحوذ مقطع الفيديو الذي يحمل عنوان "الفنون القتالية متاحة للجميع، حتى الكنغر" على تعليقات ساخرة وأخرى مصدومة من المشاهد.
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ويظهر الكنغر وهو يمسك بيديه المفتولتين الكلب المسكين ويحاول إغراقه. وما إن شاهده مالكه حتى دخل الماء لإنقاذ الحيوان الأليف الذي يعاني من صعوبات بصرية متوعدا الكنغر، وسُمع الرجل وهو يشتم الكنغر قائلاً: "سأضربك. دع كلبي يذهب".
 

وبعد لحظات فقط، ظهر الكنغر في مقطع فيديو وهو يندفع نحو الرجل، مع ظهور ذراعه ومخالبه، قبل أن يتحول الفيديو إلى اللون الأسود ويضرب الماء، بعد أن أخذ الرجل نصيبه من الضرب.


يُسمع صوت صراع مكتوم قبل أن تظهر صورة الفيديو مرة أخرى ليُظهر الكنغر واقفًا منتصبًا في النهر في مواجهة الرجل، والكلب طليق. وشوهد الرجل وهو يرش الماء على الكنغر قبل أن يعود إلى الشاطئ وهو يضحك على نفسه ويلعن الحيوان الذي لم يتأثر. (العربية)
 
 
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