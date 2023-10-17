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تظاهر بأنه أصيب بنوبة قلبية... "محتال" يهرب من دفع فواتير 20 مطعما

Lebanon 24
17-10-2023 | 02:23
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يعتزم العديد من أصحاب المطاعم في إسبانيا، التقدم بشكوى جماعية ضد محتال من ليتوانيا، اعتاد الإفلات في معظم الأحيان من دفع فاتورة طعامه، بالتظاهر بإصابته بنوبة قلبية، وذلك بعد أن ينتهي من التهام وجبته، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.
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وكانت الشرطة قد اعتقلت ذلك الرجل بعد أن تظاهر بإصابته بنوبات قلبية في أكثر من 20 مطعما في العديد من أنحاء إسبانيا.

وبحسب التحقيقات، فإن الرجل البالغ من العمر 50 عامًا، الذي لم يتم الكشف عن هويته، مارس معظم تلك الخدع في منطقة كوستا بلانكا، وذلك من خلال وضع يده على صدره والتظاهر بإصابته بآلام شديدة، قبل أن يهر ع خارجا بحجة أنه ذاهب إلى أقرب مستشفى لإنقاذ حياته.

ونجح المحتال في خداع 20 من أصحاب المطاعم على الأقل، قبل أن يكشف حيلته أحدهم، ليسارع إلى نشر صوره، محذرا المطاعم الأخرى منه.


وفي الشهر الماضي، كان ذلك المقيم الليتواني يتناول وجبة شهية من المأكولات البحرية في مطعم يدعى "El Buen Comer"، وعندما حان الوقت لدفع فاتوره المقدرة بـ  34.85 يورو (37 دولارًا)، حاول المغادرة خلسة قبل أن يمسك به نادل، مطالبا إياه بدفع المال.

وعندها تذرع ذلك الرجل بأنه نسي محفظته في الفندق القريب، وأنه سيذهب لجلبها، بيد أن النادل رفض تلك الحجة، فما كان من المحتال سوى أن لجأ إلى حيلته التقليدية وهي التظاهر بأنه أصيب بنوبة قلبية.

لكن هذه المرة، لم تنطل الحيلة على إدارة المطعم، التي سارعت لطلب الشرطة.
 

وقال مدير المطعم: "لقد قدم (المحتال) عرضا مسرحيا سخيفا، حيث تظاهر بالإغماء، لكننا أرسلنا صورته إلى بقية المطاعم حتى لا يقعوا في نفس الشرك".


ألقت السلطات الأميركية القبض على رجل في ولاية كاليفورنيا يبيع علاجاً مزيفاً للمرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19.

وبعد أن خدع العشرات من أصحاب المطاعم، قد يواجه "المحتال" التحدي الأكبر منذ أن بدأت بممارسة حيله، إذ يخطط عدد من أصحاب المطاعم للتعاون وتقديم شكوى مشتركة، قد تؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين.

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