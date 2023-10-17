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منوعات
توقيف محام "مزيف"... كسب كلّ قضاياه في المحاكم!
Lebanon 24
17-10-2023
|
06:46
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اعتقلت السلطات المختصة في كينيا، شابا تمكن من انتحال صفة محام والفوز بكافة القضايا التي ترافع فيها، مما جعل رجل أعمال يعرض أن يدفع مبلغ كفالة مقابل إطلاق سراحه، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.
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وبعد أن ذاع صيته إعلاميا، أطلق المعجبون بذكاء ذلك الشاب لقب "مايك روس الواقعي" عليه، في إشارة إلى الشخصية الشهيرة بالمسلسل التلفزيوني المعروف "Suits".
وكان ذلك الشاب الذي يتمتع بذكاء ودهاء كبيرين، ويدعى، بريان مويندا نجاجي، قد تمكن من العمل في مكتب محاماة رفيع المستوى، وتمثيل العملاء على الرغم من افتقاره إلى أي مؤهلات أكاديمية، بحسب موقع "أوديتي سنترال".
وكان مويندا قد تمكن، قبل فضح أمره، من تمثيل موكليه أمام قضاة محكمة الاستئناف وقضاة المحكمة العليا في 26 قضية مختلفة، وفاز فيها كلها.
وكُشف أمر الرجل، عندما بدأت جمعية القانون الكينية في الاشتباه به، إثر تلقي شكاوى من محامٍ حقيقي يُدعى أيضًا بريان مويندا، بشأن عدم تمكنه من الوصول إلى حسابه في تلك النقابة.
وبعد جمع ما يكفي من الأدلة، اعتقلت الشرطة مويندا "المزيف" بتهمة انتحال صفة محامٍ. (الحرة)
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