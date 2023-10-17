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منوعات
عريس قضى ليلة زفافه في السجن... إليكم ما حصل معه بعد الزفاف!
Lebanon 24
17-10-2023
|
07:45
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لم يخطر على بال شاب تركي أنه سيترك عروسه وحدها يوم زفافهما، ويقضي ليلته في السجن بمفرده.
هذا ما حصل مع شاب تركي صدم بحافلته طفلاً كان يقطع الشارع عندما ابتعد لعدّة كيلومترات عن صالة الأفراح، التي أقام بها حفل زفافه، في ضواحي مدينة إزمير التركية الساحلية.
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وفي التفاصيل التي أوردتها مواقع تركية محلّية بينها موقع "NTV"، فقد كان العروسان في طريقهما إلى بيتهما في ولاية إزمير بعد انتهاء حفل زفافهما بعد منتصف الليل، إلا أن العريس دهس طفلاً في الطريق بعدما ابتعد عن صالة الأفراح بعدّة كيلومترات.
وطلب المارّة سيارة إسعافٍ للطفل المصاب، حيث تمّ نقله إلى مستشفى قريب من منطقة كاراباجلار التي وقع فيها الحادث.
وبحسب وسائل إعلامٍ محلّية، فقد تمّ احتجاز السائق وهو مسجون حتى الآن، لاسيما وأن الطفل المصاب يرقد في المستشفى في حالةٍ حرجة. (العربية)
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