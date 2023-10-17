Advertisement

منوعات

عريس قضى ليلة زفافه في السجن... إليكم ما حصل معه بعد الزفاف!

Lebanon 24
17-10-2023 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1119094-638331486084227194.jpg
Doc-P-1119094-638331486084227194.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يخطر على بال شاب تركي أنه سيترك عروسه وحدها يوم زفافهما، ويقضي ليلته في السجن بمفرده.
 
هذا ما حصل مع شاب تركي صدم بحافلته طفلاً كان يقطع الشارع عندما ابتعد لعدّة كيلومترات عن صالة الأفراح، التي أقام بها حفل زفافه، في ضواحي مدينة إزمير التركية الساحلية.
Advertisement

وفي التفاصيل التي أوردتها مواقع تركية محلّية بينها موقع "NTV"، فقد كان العروسان في طريقهما إلى بيتهما في ولاية إزمير بعد انتهاء حفل زفافهما بعد منتصف الليل، إلا أن العريس دهس طفلاً في الطريق بعدما ابتعد عن صالة الأفراح بعدّة كيلومترات.

وطلب المارّة سيارة إسعافٍ للطفل المصاب، حيث تمّ نقله إلى مستشفى قريب من منطقة كاراباجلار التي وقع فيها الحادث.

وبحسب وسائل إعلامٍ محلّية، فقد تمّ احتجاز السائق وهو مسجون حتى الآن، لاسيما وأن الطفل المصاب يرقد في المستشفى في حالةٍ حرجة. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2023-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:13 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2023-10-17
09:20 | 2023-10-17
08:20 | 2023-10-17
06:46 | 2023-10-17
02:23 | 2023-10-17
00:49 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24