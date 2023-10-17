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6 أبراج هم الأوفر حظاً لينضموا إلى نادي الأغنياء في 2024

Lebanon 24
17-10-2023 | 08:20
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مع اقتراب بداية السنة الجديدة ورغبة كُثر باكتشاف ما ينتظرهم في العام الجديد على مستوى الافلاك، نقل موقع "اليوم السابع" عن احدى عالمات الفلك وتدعى هالة حافظ هذه المعلومات عن اكثر الابراج حظا من ناحية المال في 2024.
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الاسد:
وفرة مالية واستقرار مالي، وتحقيق الأهداف، وخصوصًا على الناحية المهنية، وترقية بالعمل.
 
الثور:
لديه تغير وتحول كبير في حياته، وتقلد منصب كبير والحصول على أموال كثيرة.
 
الجوزاء:
مولود الجوزاء من الأبراج التي لديها حظوظ قوية جدًا في 2024 على كافة الأصعدة وخصوًصا الصعيد المالي.
 
الميزان:
مولود الميزان من الأبراج المحظوظة إلى حد بعيد و2024 سنة مميزة تحمل له وفرة مالية، وأخبار سارة على باقي الأصعدة.
 
القوس:
مولود القوس من الأبراج التي تحصل على تقدم كبير خلال سنة 2024 على كافة الأصعدة.
 
الدلو:
مولود الدلو من الأبراج المحظوظة بداية من شهر كانون الثاني على كافة الأصعدة وخصوصًا على المال والعاطفة.
المصدر: اليوم السابع
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