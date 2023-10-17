فيديو مؤثر أشعل مواقع التواصل.. قطة تودّع طفلا فلسطينيا بعد استشهاده في غزة ما حقيقته؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ادعى ناشروه أنه لقطّة أليفة "تودع طفلاً فلسطينياً بعد وفاته"، إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأظهر الفيديو المزعوم طفلاً يبدو أنه نائم وقطة تحاول الاقتراب منه، فتصعد إلى أسفل رقبته وتنام على صدر صديقها الصغير، ليتبين أن الفيديو قديم ولا علاقة له بالأحداث الحالية في غزة، بحسب ما أفادت فرانس برس.

قطة تقدم الوداع الأخير لصديقها الطفل الفلسطيني الذي استشهد pic.twitter.com/33Xk9lO3Nw — Screen Mix (@ScreenMix) October 15, 2023 Advertisement

وأظهرت محركات البحث أنه منشور عام 2021 على مواقع عدة أي قبل بدء الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس بسنتين. كما نشر الفيديو أيضاً عام 2022 في موقع إسباني أشار إلى أن الطفل كان نائماً من دون إضافة أية تفاصيل.



يذكر أنه منذ تفجر الصراع بين حماس وإسرائيل في السابع من تشرين الاول، إثر الهجوم المباغت الذي شنته الحركة برا وبحرا وجوا على مستوطنات إسرائيلية، انتشرت آلاف المنشورات المزيفة والفيديوهات المغلوطة على مواقع التواصل. فيما حذر الاتحاد الأوروبي من تنامي الأخبار المغلوطة، كما حذر منصة أكس وشركة ميتا وتيك توك، من نشر مقاطع مصورة تروج لحماس، أو تفاقم وتنشر خطاب "العنف والكراهية". (العربية)